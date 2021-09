« Dernier train vers une société de l’hydrogène », déclare Hyundai alors qu’il lance la technologie de pile à combustible de troisième génération, prototype FCEV de 680 ch

08 sept. 2021 10:14:40 IST

À une époque où les véhicules électriques à batterie (BEV) sont de plus en plus acceptés sur les marchés mondiaux, Hyundai a choisi de doubler la mise sur une alternative à la technologie BEV – la technologie des piles à combustible à hydrogène. Citant une forte augmentation des catastrophes naturelles et des problèmes environnementaux croissants, Hyundai pense qu’il est essentiel d’étendre la portée de l’hydrogène pour sauver la planète, le président du groupe Euisun Chung terminant son discours par une déclaration presque inquiétante : « Ceci pourrait être le dernier train vers un hydrogène. la société et le temps presse. »

Avant que ce délai ne s’écoule, Hyundai est passé à l’action avec sa stratégie Hydrogen Vision 2040, qui promet d’apporter la technologie des piles à combustible à hydrogène à toutes les formes de mobilité – y compris non seulement les véhicules électriques à pile à combustible à usage privé et commercial, mais aussi à d’autres formes de transport, notamment les trains, les tramways et les solutions de mobilité aérienne.

À cette fin, Hyundai a utilisé sa plate-forme Hydrogen Wave pour dévoiler son groupe motopropulseur à pile à combustible à hydrogène de troisième génération, qui entrera en production en série en 2023. Il sera proposé en deux versions (100 kW pour les véhicules de tourisme et 200 kW pour les véhicules utilitaires). ), les coûts du groupe motopropulseur à pile à combustible de troisième génération ont été réduits de plus de 50 % par rapport au groupe motopropulseur de deuxième génération, et il est également 30 % plus petit, ce qui signifie qu’il allégera les contraintes d’emballage.

Après avoir travaillé pour réduire le coût total de développement d’un groupe motopropulseur à hydrogène FCEV jusqu’à 98 % au cours des 20 dernières années, Hyundai vise désormais une échéance de 2030 pour aider les groupes motopropulseurs FCEV à atteindre la parité de prix avec les BEV.

Hyundai a également présenté son premier FCEV hautes performances lors de l’annonce de la vague d’hydrogène. Baptisé Hyundai Vision FK, le prototype – qui semble être basé sur la Kia Stinger – présente une configuration de groupe motopropulseur hybride, incorporant un système électrique à batterie rechargeable développé par Rimac Automobili (dans lequel Hyundai détient une participation) ainsi qu’un carburant -convertisseur d’énergie cellulaire.

Avec une puissance totale de plus de 680 ch, la Vision FK à propulsion arrière passerait de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes et aurait une autonomie de 600 kilomètres. Il est intéressant de noter que le chef de la R&D de Hyundai, Albert Biermann, a noté que le Vision FK était « excessif sur le plan technique » et que son emballage était « extrêmement compliqué ». Dans l’état actuel des choses, le Vision FK ne semble pas être au niveau de performance que les BEV ont déjà atteint et sonne comme un ensemble assez complexe dans l’ensemble.

Lors du forum, un « système à plat » à pile à combustible a également été révélé qui abaisse la hauteur de la pile de 25 cm, qui peut être utilisé sur différents types de véhicules (PV, CV et tramways) en montant le système sur la partie supérieure ou inférieure du corps. du véhicule.

