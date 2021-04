Dernier indice de fuite de la série iPhone 13 à l’écran tactile ID, encoche plus petite, iOS 15 et plus

12 avr.2021 18:30:48 IST

La gamme d’iPhone 13 d’Apple fera son entrée officielle dans quelques mois et avant cela, un certain nombre de rumeurs et de fuites circulent déjà sur Internet. Le dernier confirme apparemment le retour du Touch ID, cela aussi, avec une torsion. Selon un tweet de pronostiqueur Bois McGuire (passant par GizChina), l’iPhone 13 verra la présence de Touch ID, qui se présentera sous la forme d’un scanner d’empreintes digitales intégré au lieu d’un scanner physique. Cela fait avancer les rumeurs précédentes qui suggèrent la même chose.

Cela inclut également le fait que l’iPhone 13 a une chance d’obtenir un Pro Max sans port, comme cela m’a été dit. – ♦ ️ McGuire Wood ♦ ️ (@Jioriku) 6 avril 2021

Une autre fuite, qui fait allusion aux fonctionnalités d’iOS 15, suggère que le système d’exploitation Apple de nouvelle génération inclura une API d’authentification multifacteur, qui permettra aux développeurs d’utiliser Touch ID. Cela devrait être introduit avec Face ID, qui est actuellement la seule biométrie sur un iPhone.

Face ID sur le Mac est également en cours d’élaboration maintenant qu’ils ont réglé ce problème. Les ressources sont davantage investies dans le MacBook, mais on me dit que des écrans avec des découpes d’identification de visage derrière la lunette existent pour l’iMac – ♦ ️ McGuire Wood ♦ ️ (@Jioriku) 6 avril 2021

Avec cela, l’iPhone 13 sera doté d’une double biométrie, ce que les téléphones Android fournissent depuis des années. Il est en outre suggéré que les iPhones 2021 incluent un scanner d’empreintes digitales sur l’écran en verre, qui devrait désactiver le Touch ID si l’écran est remplacé.

Je n’ai pas vraiment besoin de dire cela, mais le nouvel écran Touch ID sera sérialisé. Le capteur Touch ID sera presque fusionné à la vitre et nécessitera que l’écran d’origine fonctionne. Le numéro de série de l’écran et le numéro d’identification du Toucb seront liés à la même puce. Un autre succès pour la réparation des utilisateurs – ♦ ️ McGuire Wood ♦ ️ (@Jioriku) 6 avril 2021

En ce qui concerne les autres fonctionnalités, l’iPhone 13 ne devrait pas être doté de mises à niveau de conception majeures. Il peut conserver le même module de caméra arrière. Mais, la partie avant pourrait être différente en raison de la présence d’une encoche plus petite.

La série iPhone 13 est plus susceptible d’avoir quatre modèles: l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, le 13 Pro et le 13 Pro Max. Tous les appareils devraient être livrés avec une puce A15 Bionic, iOS 15, des améliorations de la caméra avec de meilleures capacités de zoom, un mode nuit amélioré, etc.

Les téléphones iPhone 13 devraient être lancés en septembre, ce qui semble être sur la bonne voie malgré la pénurie mondiale de puces. Cependant, il n’y a pas de mot officiel à ce sujet.

