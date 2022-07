Dernier avatar : la voie de l’eau nous emmène dans les profondeurs de Pandore

La dernière image de la suite très attendue Avatar : la voie de l’eau nous plonge plus profondément dans le monde sous-marin de Pandora. Publié avec l’aimable autorisation du dernier numéro de Revue Empirel’image montre un jeune Na’vi, sans doute l’un des enfants de Jake et Neytiri, profitant des vastes océans merveilleux de ce monde extraterrestre.

L’image montre le niveau de détail qui sera créé lors de l’apport Avatar : la voie de l’eau vivre. Pandora est une planète où tout dans la nature est connecté, et ce sentiment d’harmonie se poursuivra alors que nous explorons les profondeurs des mers profondes et les diverses créatures qui les habitent. Le monde de Avatar est déjà connu pour être bleu grâce à la couleur du natif Na’vi, et cette dernière image révèle que la suite à venir améliorera encore plus ces bleus alors que le public se réunit avec Jake et Neytiri et entre dans le mystérieux monde sous-marin.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avatar : la voie de l’eau présentera au public la nouvelle famille de Jake et Neytiri, qui comprendra plusieurs enfants natifs Na’vi, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) et la fille adoptive Kiri, interprétée par Sigourney Weaver . Leur foyer comprendra également un garçon humain nommé Miles Socorro, également connu sous le nom de Spider. Joué par la star de The Night Sitter, Jack Champion, Spider est accueilli par Jake et Neytiri après sa naissance dans la base militaire désormais abandonnée de Pandora. Trop jeune pour être renvoyé sur Terre, Jake décide de prendre l’enfant comme l’un des leurs – une décision qui provoquera des tensions entre les parents.

Réalisé par James Cameron et produit par 20th Century Studios, Avatar : la voie de l’eau étoiles Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel et CJ Jones.





Avatar : la voie de l’eau Étonnera le public lors de sa sortie en salles en décembre

Ateliers du 20ème siècle

Le réalisateur de retour James Cameron a taquiné la portée de Avatar : la voie de l’eau, ainsi que les autres suites, comparant la franchise à celle d’une épopée fantastique connue Le Seigneur des Anneaux. « Ce que j’ai dit au régime de Fox à l’époque, c’était: » Je le ferai, mais nous devons jouer à un jeu plus large ici « , a expliqué Cameron. « Je ne veux pas simplement faire un film et faire un film et faire un film. Je veux raconter une histoire plus grande. J’ai dit, ‘Imaginez qu’une série de romans comme Le Seigneur des Anneaux ait existé, et nous les adaptons.’ C’était super en théorie, mais ensuite j’ai dû créer les romans de merde à partir desquels je l’ai adapté. »

Avatar : la voie de l’eau doit sortir le 16 décembre 2022. Bien qu’il ait fallu un certain temps pour le monde de Avatar pour continuer, il y a maintenant trois suites qui devraient sortir respectivement le 20 décembre 2024, le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028.