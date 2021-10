Dernier au revoir à Tini Stoessel: Sebastián Yatra a présenté sa nouvelle petite amie et est une actrice de Netflix

in

Avec la sortie de la chanson intitulée Cristina, Sébastien Yatra et Tini Stoessel confirmé leur idylle. Pendant un an, les chanteurs ont été les protagonistes de la parade nuptiale la plus attendue de l’industrie musicale. Dans un premier temps, les interprètes n’ont cessé de démentir les rumeurs affirmant n’être que des amis, mais l’alchimie dans la vidéo du single était indéniable.

Pour cela, Sébastien Yatra et Tini Stoessel Ils n’avaient d’autre choix que de confirmer leur relation tant attendue avec les fans. Mais, au-delà du caramel qui a été montré dans différents événements publics, la parade nuptiale a pris fin. Avec un communiqué diffusé par Twitter en mai 2020, les chanteurs ont surpris leurs fans.

C’est pendant la pandémie que Yatra et Stoessel, devant se mettre en quarantaine à des milliers de kilomètres de là, ont décidé de se dire au revoir. Au début, il en est venu à imaginer que la distance était un grand facteur de rupture, bien que plus tard des rumeurs d’infidélité aient commencé à émerger de sa part. Pourtant, malgré tout, les adeptes des deux n’ont jamais abandonné l’espoir de les revoir ensemble.

Cependant, l’illusion vient d’être complètement brisée. Ceci est dû au fait Sebastián a présenté, via son compte Instagram, son nouveau partenaire. « Mon morceau de soleil», a écrit l’artiste dans son profil accompagnant cette phrase ainsi que trois photographies avec son nouveau partenaire. Celle qui a récemment volé le cœur de Yatra est Clara Galle.

La jeune femme de 19 ans est une danseuse, mannequin et actrice née à Pampelune, en Espagne. Elle a récemment acquis une renommée internationale pour avoir joué Raquel Mendoza, dans le film Netflix, Par ma fenêtre. Les détails de la naissance de l’amour entre eux sont encore inconnus, mais ils sont évidemment plus proches que jamais et très heureux, ou c’est ce que montrent les cartes postales qu’il a publiées.

