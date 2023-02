Dermot Mulroney se souvient avoir revu Courteney Cox dans Scream 6 After Friends

Des années après avoir partagé l’écran sur AmisDermot Mulroney et Courtney Cox se retrouveront pour affronter le redoutable tueur masqué dans Cri VI. La suite tant attendue de la saga horrifique arrive presque un an après le cinquième volet, qui a surpris les fans qui avaient été découragés par la qualité des derniers opus de la franchise.





Mulroney a brièvement participé à la sitcom à succès apparaissant pendant trois épisodes de la neuvième saison, où il a joué Gavin Mitchel. Alors que la plupart de ses scènes étaient avec Jennifer Aniston, comme son personnage était un collègue de Rachel Green, il a eu la chance d’interagir avec Cox, qui a joué l’emblématique Monica Geller dans la série.

Maintenant que les deux se croisent à nouveau, cette fois loin de la comédie et sous le manteau de l’horreur, l’acteur se souvient de ce que cela faisait de travailler à nouveau avec Cox. (par défilé):

« C’était tellement amusant de parler à Courteney parce que je suis apparu avec elle sur Amis. Nous avons décidé ensemble que les trois épisodes que j’ai faits étaient de loin les plus préférés de toutes les séries, ce qui semble bizarre que nous soyons ensuite dans un film ensemble et que nous puissions en parler. Mais c’est incroyable. J’étais tellement fier de cette désignation, même si c’était une sorte d’auto-attribution. »

Dans Cri VI, Dermot Mulroney joue un flic, enquêtant très probablement sur les meurtres aux mains de Ghostface. Cox, quant à lui, reviendra en tant que journaliste Gale Weathers, qui fait partie de la franchise depuis son premier chapitre en 1996.





Ce que nous savons de Scream VI

Après les événements tragiques du film précédent, quatre survivants des meurtres de Ghostface quittent Woodsboro pour un nouveau départ à New York, pensant qu’ils peuvent laisser derrière eux l’horreur et le traumatisme. Cependant, ils se retrouvent bientôt à se battre pour leur vie lorsqu’un nouveau tueur se lance dans un saccage sanglant.

Avec Mulroney et Cox, Jenna Ortega revient dans le rôle de Tara Carpenter; Melissa Barrera dans le rôle de Sam Carpenter, la demi-sœur aînée de Tara; et Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding en tant que frères jumeaux Mindy et Chad Meeks-Martin.

Hayden Panettiere, qui a joué dans Scream 4 en 2011, reviendra officiellement en tant que Kirby Reed dans le sixième film. Les nouveaux membres Devyn Nekoda, Josh Segarra, Liana Liberato, Jack Champion, Tony Revolori et Samara Weaving complètent le casting. Cri VI arrive au théâtre le 10 mars.