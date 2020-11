Derelict Void lance sa campagne Kickstarter

Stirling Games recherche un financement pour la dernière phase de développement

Stirling Games a récemment lancé son premier projet sur Kickstarter, appelé Vide abandonné, un jeu de survie dans l’espace où nous voyagerons et chercherons des ressources pour assurer nos vies.

Au fur et à mesure que nous avancerons dans le titre, nous pourrons automatiser les tâches et augmenter la capacité de notre équipage, nous permettant ainsi d’amener plus de monde, le tout mélangé avec un gameplay de survie rogue-lite. L’une de ses principales propositions est la possibilité de créer vos propres histoires et de les partager avec vos amis afin qu’ils puissent en profiter.

Le financement sur Kickstarter permettra à l’équipe de s’attaquer à la dernière étape du développement de manière plus lâche. Pour plus d’informations, nous vous laissons avec la page Kickstarter de Vide à l’abandon. Ensuite, nous vous laissons avec la bande-annonce de lancement:

La source: Communiqué de presse de Stirling Games