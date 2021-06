Derek Chauvin condamné à 22,5 ans : pourquoi les policiers qui tuent sont rarement condamnés à la prison

Derek Chauvin a été condamné à 22,5 ans pour le meurtre de George Floyd dans une affaire très médiatisée qui a mis en doute tout un système d’application de la loi.

La condamnation fait suite à un verdict de culpabilité bienvenu en avril 2021 pour le meurtre de 2020.

L’officier Chauvin de la police de Minneapolis est devenu le symbole d’une sombre histoire de brutalités policières contre les Noirs aux États-Unis.

Sa peine tient compte de son absence de casier judiciaire mais, compte tenu de la trahison de son devoir de servir et de protéger et du manque manifeste de respect pour la vie de Floyd, beaucoup s’attendaient peut-être à une peine plus sévère pour Chauvin.

Derek Chauvin est l’un des rares policiers à être reconnu coupable et à passer du temps en prison pour meurtre.

Chauvin fait partie d’un petit nombre d’agents des forces de l’ordre qui ont été condamnés avec succès pour leur implication dans des meurtres en service ces dernières années.

Depuis 2005, 140 policiers ont été arrêtés sur des accusations de meurtre ou d’homicide involontaire après des meurtres en service. Pourtant, seulement un tiers environ ont été condamnés, dont la majorité n’étaient pas des condamnations pour meurtre.

Chauvin deviendra seulement le 10e policier à être condamné à une peine de prison pour son rôle dans un meurtre en service.

Les chiffres sont basés sur des cas qui sont rapportés aux médias et peuvent même ne pas couvrir l’étendue des agents de clémence auxquels sont confrontés.

Les policiers qui tuent s’exposent à des peines clémentes, le cas échéant.

Même les personnes condamnées font face à des peines beaucoup plus modérées que la population générale.

La peine moyenne des policiers reconnus coupables d’un meurtre en service est de 16,4 ans.

D’autres données qui incluent tous les agents des forces de l’ordre non fédéraux – tels que les policiers, les shérifs adjoints et les soldats de l’État – estiment la peine moyenne à 21,7 ans.

C’est considérablement moins que les condamnations pour meurtre infligées à la population générale qui était de 48,8 ans en 2018, selon des données récemment publiées.

La peine de Chauvin est une lueur éphémère de justice dans un pays qui pardonne si souvent des policiers voyous pour leurs crimes.

Pourtant, le jury ne sait toujours pas si sa peine de prison sera le catalyseur d’une responsabilité plus sévère pour les flics tueurs.

Chauvin sera le 10e officier à faire face à une peine de prison pour meurtre en service et le 11e suivra probablement de peu lorsque William Darby, un policier de Huntsville, Alabama, risque d’être condamné en août pour le meurtre d’un homme suicidaire, Jeffrey Parker , en 2018.

Une nouvelle vague de responsabilité policière sera saluée par ceux qui se sont battus pour la condamnation de Chauvin à la fois dans et en dehors de la salle d’audience.

La peine de Chauvin pourrait remodeler la police aux États-Unis.

Le cas de Chauvin a pénétré le mur bleu historique du silence alors que les chefs de police faisaient rage contre son recours excessif à la force.

L’affaire a permis aux jurys et à la population en général de deviner les actions des policiers en service.

Aussi rare qu’il soit pour un officier comme Chauvin d’être condamné à la prison, il l’est encore plus pour un officier de commettre un crime comme il l’a fait.

Le crime de Chauvin a été filmé et documenté sous plusieurs angles. Cela a déclenché un tollé international et a ravivé un mouvement continu pour les droits civiques. Cela a jeté le blâme sur l’ensemble du système judiciaire et sur leur attitude envers les Noirs.

Le meurtre de Floyd est le résultat de plus de neuf minutes de force excessive. Ce n’était pas une décision en une fraction de seconde comme celles prises par la plupart des prédécesseurs de Chauvin.

Sept des neuf officiers condamnés à la prison avant que Chauvin ne tire sur leurs victimes.

La nature très médiatisée de l’affaire et les preuves vidéo claires ont empêché les collègues policiers de Chauvin de défendre ou de dissimuler ses actions.

Il est difficile d’estimer si la condamnation et la condamnation de Chauvin créeront ou non un précédent pour les policiers dont les crimes ne sont pas filmés.

De même, le recul des forces de l’ordre reflète un désir de décrire les actions de Chauvin comme une valeur aberrante. Cela renonce à la responsabilité de la police et nie la nécessité d’une réforme.

La peine quelque peu modérée de Chauvin, bien que plus clémente que la condamnation pour meurtre moyenne, pourrait à tout le moins amener les forces de l’ordre à se regarder pour trouver où devrait se situer le reste du blâme pour la mort de Floyd.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.