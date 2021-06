Derek Chauvin condamné à 22,5 ans pour le meurtre de George Floyd

Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis reconnu coupable de meurtre dans la mort de George Floyd, a été condamné vendredi à 22 ans et demi de prison, clôturant un chapitre sur une affaire qui a déclenché l’indignation et les protestations mondiales.

On lui a accordé un crédit pour le temps passé.

Les procureurs avaient demandé que Chauvin soit condamné à 30 ans de prison. Son avocat a demandé une probation.

Le juge du district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a déclaré que la peine n’était pas fondée sur l’opinion publique, « l’émotion ou la sympathie ». Il a dit qu’il n’essayait pas « d’envoyer des messages ».

« Cela est basé sur votre abus d’une position de confiance et d’autorité et aussi sur la cruauté particulière manifestée à George Floyd », a déclaré Cahill à Chauvin.

Le juge a déclaré qu’il souhaitait également « reconnaître la douleur profonde et énorme que ressentent toutes les familles, en particulier la famille Floyd ».

Quelques heures avant le début de l’audience, Cahill a rejeté une demande de l’avocat de Chauvin pour un nouveau procès. Cahill a également rejeté une demande de tenir une audience sur l’inconduite d’un juré.

Chauvin a été reconnu coupable en avril de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Il a parlé brièvement avant que la sentence ne soit prononcée.

« Pour le moment, en raison de certaines questions juridiques supplémentaires, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration formelle complète », a déclaré Chauvin. « Je veux présenter mes condoléances à la famille Floyd. Il y aura d’autres informations à l’avenir qui pourraient vous intéresser et j’espère que les choses vous apporteront une certaine tranquillité d’esprit. »

L’audience de détermination de la peine a commencé par les déclarations de quatre membres de la famille de Floyd.

La fille de Floyd Gianna, ses frères Terrence Floyd et Philonise Floyd et son neveu Brandon Williams ont tous pris la parole lors de l’audience.

Gianna, qui est apparue par vidéo, a déclaré qu’elle posait des questions sur son père « tout le temps » et qu’elle regrettait qu’il ne soit pas là pour l’aider à se brosser les dents la nuit.

« Je veux jouer avec lui, m’amuser, faire un tour en avion », a déclaré le garçon de 7 ans.

Philonise Floyd a déclaré qu’il implorait chaque jour que justice soit rendue.

« La vie de George comptait », a-t-il déclaré. « Je vous demande s’il vous plaît de trouver approprié de donner à l’agent Chauvin la peine maximale possible. Ma famille et moi avons été condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité. »

La mère de Chauvin, Carolyn Pawlenty, a également pris la parole lors de l’audience. Pawlenty a qualifié Chauvin de « bon homme ».

« Derek est un homme calme, réfléchi, honorable et altruiste », a-t-elle déclaré. Pawlenty a déclaré que l’identité de son fils a été « réduite à celle d’un raciste ».

« Même si je n’ai pas parlé publiquement, je l’ai toujours soutenu à 100% et je le soutiendrai toujours », a déclaré Pawlenty.

En vertu des lois du Minnesota, Chauvin ne pouvait être condamné que pour l’accusation la plus grave: le meurtre non intentionnel au deuxième degré, qui est passible d’une peine maximale de 40 ans.

Cahill aurait pu condamner Chauvin à aussi peu que 10 ans et huit mois ou jusqu’à 15 ans de prison et rester dans les limites des directives de détermination de la peine. La peine présumée pour une personne comme Chauvin, qui n’avait pas d’antécédents criminels, est de 12 ans et demi pour meurtre au deuxième degré.

Le mois dernier, Cahill a jugé que les procureurs avaient prouvé qu’il y avait des facteurs aggravants dans la mort de Floyd, ouvrant la voie à une peine plus longue.

Floyd, un homme noir, a été menotté, en position couchée dans la rue le 25 mai 2020, alors que Chauvin, qui est blanc, s’est agenouillé sur le cou pendant 9 minutes et demie tandis que Floyd a déclaré qu’il ne pouvait pas respirer et est devenu mou. La mort horrible de Floyd – capturée dans une vidéo déchirante de spectateur qui a été publiée sur Facebook et largement visionnée – a déclenché un calcul sur les disparités raciales en Amérique et a alimenté les appels à la réforme de la police.

En plaidant pour une peine de 30 ans, les procureurs ont déclaré qu’il y avait cinq facteurs aggravants dans la mort de Floyd. Dans sa décision du mois dernier, Cahill a écrit que l’accusation avait prouvé quatre de ces facteurs : Chauvin a abusé de sa position de confiance et d’autorité ; traité Floyd avec une cruauté particulière; et qu’il a commis son crime en présence d’enfants « qui ont été témoins des derniers moments » de la vie de Floyd ; et avec la participation active d’au moins trois autres personnes. (Cahill a déclaré que les procureurs n’avaient pas prouvé que Floyd était particulièrement vulnérable.)

« Il était particulièrement cruel de tuer George Floyd lentement en empêchant sa capacité de respirer alors que M. Floyd avait déjà clairement indiqué qu’il avait du mal à respirer », a écrit Cahill.

Floyd « mendiait pour sa vie et était manifestement terrifié à l’idée qu’il risquait de mourir », mais Chauvin « restait indifférent » à ses appels, a également écrit Cahill.

La condamnation de Chauvin était un événement rare : il est inhabituel que des policiers soient poursuivis pour avoir tué quelqu’un au travail. Philip Stinson, professeur de justice pénale à la Bowling Green State University dans l’Ohio, a découvert grâce à ses recherches que Chauvin est l’un des seuls 11 agents de la force publique non fédéraux – tels que des policiers, des shérifs adjoints et des soldats de l’État – qui ont été reconnus coupables de meurtre pour meurtres en service depuis 2005.

Chauvin et les trois autres anciens policiers impliqués dans l’arrestation de Floyd – J. Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao – ont été licenciés le lendemain de la mort de Floyd. Ils attendent également leur procès devant un tribunal fédéral pour violation des droits civils de Floyd. Aucune date de procès n’a été fixée.

Cahill a reporté le procès de Kueng, Lane et Thao, qui sont accusés de complicité de meurtre au deuxième degré et de complicité d’homicide involontaire coupable au deuxième degré et dont le procès devait initialement commencer en août, à mars 2022, affirmant le mois dernier qu’il voulaient mettre un peu de distance entre leur procès et celui de Chauvin. Cahill a également déclaré qu’il voulait qu’ils soient d’abord jugés sur les accusations fédérales.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.