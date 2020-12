Député travailliste sur les droits des trans, la justice climatique et le socialisme

Député travailliste de Nottingham East Nadia Whittome. (Ollie Millington / )

Il est 16 heures un lundi et Nadia Whittome essaie discrètement d’avaler un panini épicé.

Elle n’a pas encore déjeuné et s’excuse abondamment – à la fois pour avoir mangé avec Zoom et pour avoir essayé de parler tout en s’étouffant doucement avec sa nourriture. «Je suis brune mais j’ai une palette tellement blanche, tout ce qui est plus épicé que le poivre est un peu trop», explique Nadia.

Le député travailliste n’hésite pas à faire des blagues – «Les droits des trans? Qu’en est-il de mon droit à des malgenres? » – mais ralentit à l’approche de l’entrevue proprement dite, clairement sérieuse au sujet de sa position en tant que l’un des partisans les plus virulents des droits civils des transgenres à la Chambre des communes.

Ce n’est pas une position qui est passée inaperçue. Nadia a également férocement condamné Liz Truss, chef des égalités conservatrices, pour les modifications apportées à la loi sur la reconnaissance du genre et a ouvertement appelé tous les aspirants politiciens trans ou non binaires à la contacter pour obtenir leur soutien.

En partie grâce à ce soutien sans équivoque, Nadia – qui est maintenant la plus jeune députée britannique depuis près d’un an – a été conjointement récompensée par PinkNews Politician of the Year. C’est un honneur que l’année dernière a été remporté par la députée conservatrice Penny Mordaunt et Jess Phillips du Labour.

Mais ce ne sont pas seulement les droits des trans pour lesquels Nadia se bat au parlement. Le député de Nottingham East s’est entretenu avec RoseActualités pour parler de la façon dont les questions LGBT + sont au cœur de son socialisme, pourquoi la crise climatique est un problème queer, la traversée d’une pandémie au cours de sa première année en tant que politicienne et la libération trans.

Nadia Whittome: Les droits LGBT + sont « au cœur de mon socialisme »

Expliquant qu’elle trouve être qualifiée de «bébé de la maison» infantilisant, Nadia Whittome dit qu’en tant que personne à l’aube de la génération Z et des générations millénaires, elle se considère comme représentant un groupe démographique dont la vie a été définie par l’insécurité.

«C’est le plus grand privilège de ma vie de représenter les électeurs de Nottingham East. C’est aussi un grand privilège de représenter notre génération: ceux d’entre nous dont la vie a été définie par l’insécurité, que ce soit le marché du travail précaire, le fait de devoir payer pour l’éducation, le logement précaire », déclare Nadia Whittome.

«Mais en même temps, nous sommes une génération courageuse, nous sommes collaboratifs, nous sommes ouverts, nous célébrons la différence. Et nous n’allons pas rentrer dans notre boîte.

«L’égalité LGBTQ et les droits des communautés LGBTQ ne sont pas une sorte de spectacle secondaire dans mon socialisme», ajoute-t-elle. «Ils ne sont pas consommables. Ils sont au cœur de mon socialisme.

«C’est une question de soins de santé, d’éducation, de droits des travailleurs. Et c’est juste un immense honneur d’être nommé Politicien de l’année de PinkNews – en particulier au cours de ma première année en tant que député.

Interrogée sur le moment où les droits des LGBT + sont devenus une question importante pour elle, la députée homosexuelle dit qu’ils ont toujours été importants, presque naturellement, car cela «a toujours fait partie de mon expérience vécue».

Et elle ajoute rapidement qu’il «ne devrait pas être radical» de croire que «tout le monde, quel que soit son sexe, sa sexualité, sa race, sa classe, son origine, son handicap, sa religion, etc., devrait avoir des droits égaux et des chances égales et exiger la libération pour tous. de ces groupes marginalisés ».

« L’accueil de jeunes grévistes du climat au parlement a été mon moment le plus fier »

Ce fut une première année folle en politique, et ce fut un énorme changement pour Nadia Whittome dès le départ – elle n’a été sélectionnée pour combattre le siège de Nottingham East qu’à la veille du déclenchement des élections de 2019, et en l’espace d’un seul week-end, sa vie a complètement changé.

Fière de son bilan en matière de soutien aux travailleurs sociaux et de défense des minorités, elle dit que l’un des moments forts de sa première année a été la plate-forme qu’elle a pu donner à ceux qui luttent pour la justice climatique.

Le changement climatique est «un problème queer, un problème de classe, un problème de race, c’est un problème féministe», dit Nadia. «Ce sont les personnes les plus marginalisées qui seront souvent les plus touchées par les catastrophes climatiques, et souvent, en particulier dans les pays du Sud, ont également fait le moins pour y parvenir.»

En conséquence, l’un des moments les plus fiers de Nadia depuis sa première année en tant que députée a été d’amener des jeunes grévistes du climat au parlement.

«Nous venons de travailler ensemble sur un projet de loi qui écologiserait le secteur de l’éducation», se souvient-elle, «et pour inscrire l’éducation climatique dans le programme national. Je mène également un débat sur la justice climatique.

«C’était un vrai moment fort.»

La libération transgenre «appartient aux personnes transgenres de décider».

Nadia Whittome est clairement mal à l’aise de recevoir des éloges pour son allié vocal et sans faille avec les communautés trans et non binaires. «Je fais juste mon travail!» elle dit. «Pour moi, il est clair que la solidarité avec les personnes trans est mon devoir à la fois en tant que député et en tant qu’être humain.»

C’est «triste» et «honteux» que les vies trans soient devenues un débat politique, poursuit-elle en disant que «même pour moi, en tant que personne cisgenre, l’épuisement que je ressens [about the debate] n’est rien comparé au traumatisme et à l’épuisement que doivent ressentir les personnes trans et non binaires ».

«Un jour, nous allons revenir sur cette période et nous sentirons honteux que cela ait jamais été un sujet de débat», dit fermement Nadia.

«Tout comme nous regardons en arrière sur le soi-disant débat sur le fait que les hommes homosexuels ne sont pas autorisés dans l’armée ou ne peuvent pas adopter d’enfants, ou que les femmes sont intrinsèquement inférieures aux hommes, ou les personnes handicapées ne méritant pas de gagner le même salaire que les non personnes handicapées.

«Nous reviendrons sur les droits des trans de la même manière. Et je souhaite juste que nous puissions avancer rapidement vers le moment où les personnes trans ont des droits égaux et sont libérées.

Le député est également clair qu’il appartient aux personnes trans d’indiquer quand la libération est atteinte. «Ce n’est pas à moi, en tant que femme cis, de dire aux communautés trans quand elles sont libérées!» s’exclame-t-elle.

Mais elle ajoute: «C’est une inégalité et une oppression structurelles, systémiques et ancrées dans le four. La solution ne consiste donc pas seulement à bricoler sur les bords. La libération, c’est quand toutes les barrières structurelles sont levées: c’est une question de droit aux soins de santé, c’est une question d’éducation.

«Il s’agit du fait que les personnes trans sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes de violence domestique et sexuelle, plutôt que d’en être les auteurs.

«Je suis socialiste. Les droits des trans et les droits des travailleurs font partie intégrante de la lutte de classe. »

Enfin, Nadia cite – comme les gens ont l’habitude de le faire – l’exemple de sa mère, une femme dans la cinquantaine qui a grandi dans un couvent, n’a pas reçu d’éducation sexuelle à l’école et a beaucoup de «bagage culturel» comme un résultat.

«Si ma mère peut être une alliée trans et essayer de comprendre ce que signifie être non binaire, alors n’importe qui le peut.»

Échange de notes avec Mhairi Black du SNP: « Nous ne sommes pas d’accord sur l’indépendance écossaise, mais nous sommes tous les deux socialistes »

Dans un Gardien interview en janvier, Nadia Whittome a déclaré qu’elle et Mhairi Black, la députée du Parti national écossais, avaient échangé leurs numéros. Ont-ils déjà pris cette boisson?

«Donc, nous n’avons pas encore été pour un bon verre», dit Nadia. «Mais nous avons traîné. Nous avons eu des conversations sur la terrasse entre les votes. »

Il y a de la solidarité entre les deux femmes à cause de leur âge et de leur bizarrerie, mais aussi, comme le souligne Nadia, parce qu’elles sont toutes les deux progressistes.

«Même si nous sommes dans des partis différents et que nous avons des points de vue différents sur la question de l’indépendance de l’Écosse, nous dirions tous les deux que nous sommes socialistes. Nous sommes tous les deux féministes.

Pour terminer sur cette note, Nadia ajoute un dernier point: «Et il n’y a absolument aucun conflit entre être féministe et être une alliée trans. Il n’y a pas de conflit entre les droits des personnes trans et les droits des femmes cis.

«Dans la lutte contre la violence patriarcale, nous devons être des alliés naturels.»