Depuis l’espace interstellaire, des sondes jumelles Voyager repèrent un «  éclat d’électrons  »

Les sondes jumelles Voyager de la NASA continuent de faire des découvertes dans l’espace interstellaire.

La mission Voyager a détecté un nouveau type de «sursaut d’électrons», qui fournira un aperçu des mécanismes des étoiles flaring, rapporte une nouvelle étude.

Les sursauts se produisent lorsque les électrons des rayons cosmiques – des particules se déplaçant rapidement de loin au-delà du système solaire – sont poussés par des ondes de choc générées par des éruptions solaires. Les électrons accélèrent ensuite davantage le long des lignes de champ magnétique cosmique à une vitesse incroyable, ont déclaré les membres de l’équipe d’étude.

« L’idée que les ondes de choc accélèrent les particules n’est pas nouvelle », a déclaré l’auteur correspondant Don Gurnett, professeur émérite de physique et d’astronomie à l’Université de l’Iowa, dans un communiqué. « [But] nous l’avons détecté dans un nouveau domaine: le milieu interstellaire, qui est très différent de celui du vent solaire, où des processus similaires ont été observés. «

Les deux vaisseaux spatiaux Voyager fonctionnent toujours fort après 43 ans dans l’espace, chacun renvoyant régulièrement la science sur Terre à partir de leurs instruments d’exploitation restants. (Voyager 2 a volé au secret pendant plusieurs mois en 2020 en raison de réparations et de mises à niveau prévues de son installation de radiocommunications ici sur Terre, mais a repris contact en novembre.)

La première étape de création des sursauts d’électrons se produit avec les éjections de masse coronale. Ces éruptions solaires projettent d’énormes quantités de plasma super chaud dans l’espace et créent des ondes de choc qui se déplacent vers l’extérieur à travers le système solaire.

Ces ondes de choc accélèrent les électrons cosmiques en mouvement rapide, des particules chargées qui proviennent probablement de supernovas éloignées. Les rayons cosmiques sont encore accélérés le long des lignes de champ magnétique entre les étoiles, dans le milieu interstellaire.

Voyager à 40 ans: 40 photos de la mission épique de « grand tour » de la NASA

Finalement, les lignes de champ magnétique propulsent les rayons cosmiques à presque la vitesse de la lumière – près de 670 fois plus vite que les ondes de choc solaire qui les ont poussés en premier. (Les ondes de choc se déplacent à environ 1 million de mph, ou 1,6 million de km / h, ont déclaré les membres de l’équipe d’étude.)

« Les physiciens pensent que ces électrons dans le milieu interstellaire sont réfléchis par un champ magnétique renforcé au bord de l’onde de choc, et ensuite accélérés par le mouvement de l’onde de choc », a déclaré l’Université de l’Iowa dans le même communiqué. « Les électrons réfléchis s’enroulent ensuite le long des lignes de champ magnétique interstellaire, gagnant de la vitesse à mesure que la distance entre eux et le choc augmente. »

Voyager 1 et Voyager 2 ont tous deux détecté les sursauts d’électrons quelques jours après leur accélération, et un peu plus tard, les deux sondes ont repéré des oscillations d’ondes de plasma plus lentes et d’énergie plus faible à travers le milieu interstellaire généré par les sursauts d’électrons.

Le vaisseau spatial jumeau a également détecté l’onde de choc solaire d’origine jusqu’à un an après que l’événement s’est produit; le temps d’attente s’est produit parce que les vaisseaux spatiaux sont si loin du soleil. Voyager 1 est à environ 14,1 milliards de miles (22,7 milliards de km) du soleil, et Voyager 2 est à environ 11,7 milliards de miles (18,8 milliards de km) de notre étoile. (La distance moyenne Terre-Soleil est d’environ 93 millions de miles, soit 150 millions de km.)

Les astronomes espèrent mieux comprendre comment les ondes de choc et le rayonnement cosmique proviennent d’étoiles torches. Les explosions solaires peuvent générer des radiations qui présentent des risques pour les astronautes de la Station spatiale internationale ou d’autres destinations, telles que la lune (où la NASA espère atterrir en 2024.) Des éruptions particulièrement violentes peuvent également menacer les satellites en orbite autour de la Terre et les infrastructures planétaires comme les lignes électriques.

La nouvelle étude a été publiée mercredi 3 décembre dans The Astronomical Journal.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.