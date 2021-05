Depuis 1960, le couvert forestier de la Terre a diminué d’environ 1 mètre carré tandis que les terres cultivées, les pâturages ont augmenté

12 mai 2021 13:35:04 IST

Qu’il s’agisse de transformer les forêts en terres cultivées ou les savanes en pâturages, l’humanité a réaffecté des terres au cours des 60 dernières années, équivalant en superficie à l’Afrique et à l’Europe combinées, ont déclaré mardi des chercheurs. Si vous comptez toutes ces transitions depuis 1960, cela représente environ 43 millions de kilomètres carrés (16,5 miles carrés), soit quatre fois plus que les estimations précédentes, selon une étude de Communications de la nature. «Étant donné que l’utilisation des terres joue un rôle central pour l’atténuation du climat, la biodiversité et la production alimentaire, il est essentiel de comprendre sa dynamique complète pour des stratégies d’utilisation durable des terres», a déclaré l’auteur principale Karina Winkler, géographe physique à l’Université et recherche de Wageningen aux Pays-Bas. AFP.

Les plantes et le sol – en particulier dans les forêts tropicales – absorbent environ 30 pour cent de la pollution par le carbone d’origine humaine, de sorte que des changements de paysage à grande échelle pourraient signifier le succès ou l’échec de la réalisation des objectifs de température de l’Accord de Paris.

Le traité sur le climat de 2015 enjoint les nations d’arrêter le réchauffement de la planète à « bien en dessous » de deux degrés Celsius et de 1,5 ° C si possible.

La planète s’est déjà réchauffée de 1,2 ° C au-dessus de la référence préindustrielle, suffisamment pour déclencher un crescendo de tempêtes meurtrières, d’élévation du niveau de la mer et d’autres impacts.

Depuis 1960, la couverture forestière totale de la Terre a diminué de près d’un million de km2, tandis que les zones couvertes par les terres cultivées et les pâturages ont chacune augmenté à peu près dans la même mesure, selon l’étude.

Mais les chiffres mondiaux masquent les différences importantes entre les régions.

Les superficies forestières dans le Nord global – Europe, Russie, Asie de l’Est et Amérique du Nord – ont augmenté au cours des 60 dernières années, tandis que la perte de forêt dans les pays en développement du Sud global a été incroyablement élevée, selon l’étude.

À l’inverse, les terres cultivées ont diminué dans le nord et se sont développées dans le sud global, notamment pour satisfaire l’appétit des pays riches.

Demande de produits de base

« La déforestation tropicale s’est produite pour la production de bœuf, de canne à sucre et de soja en Amazonie brésilienne, de palmier à huile en Asie du Sud-Est et de cacao au Nigeria et au Cameroun », a noté Winkler.

Les prix élevés du pétrole – culminant à environ 145 dollars le baril de brut en 2008 – ont également alimenté la conversion des forêts en cultures bioénergétiques.

L’étude a révélé un changement rapide d’utilisation des terres – entraîné d’abord par la révolution verte dans les années 1960-70, puis par l’expansion des marchés mondialisés – jusqu’en 2005.

Mais après une période de fluctuation sur les marchés mondiaux, le rythme de réutilisation des terres a ralenti.

«Avec la fin du boom économique pendant la Grande Récession (de 2008), la demande mondiale de matières premières a chuté», note l’étude.

Les calculs antérieurs du changement d’utilisation des terres depuis le milieu du XXe siècle ont échoué pour un certain nombre de raisons, a expliqué Winkler.

Les ensembles de données étaient fragmentés à la fois dans l’espace et dans le temps, et reposaient autant sur des hypothèses que sur des mesures concrètes. La résolution des données satellitaires était grossière et ne distinguait généralement que deux ou trois catégories de terres.

La nouvelle étude s’est inspirée de statistiques à long terme sur l’utilisation des terres compilées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), identifiant les zones urbaines, les terres cultivées, les forêts, les prairies, les pâturages et les régions à végétation clairsemée ou inexistante, comme les déserts.

Il a également utilisé une résolution plus élevée des images satellites – un kilomètre carré.

Environ 17% de la surface terrestre de la Terre a changé de catégorie au moins une fois depuis 1960, selon l’étude.

Mais parfois, le même bien immobilier a changé plus d’une fois. Si toutes ces transitions sont prises en compte, la superficie totale des terres affectées équivaut à 32 pour cent.

La peau de la Terre s’étend sur 510 millions de km2. Environ 70 pour cent de cette superficie – 361 millions de km2 – sont de l’eau, principalement des océans.

Sur les 149 millions de km2 restants, environ 15 millions de km2 sont recouverts de glace en permanence, laissant 134 millions de km2 de terres libres de glace.

