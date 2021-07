Déplacez-vous, s’mores: les cônes de feu de camp sont le dessert le plus chaud au coin du feu

Déplacez-vous, s’mores – il y a un tout nouveau régal au coin du feu en ville et c’est exponentiellement moins salissant.

Des cônes de feu de camp, des cônes de gaufres remplis de chocolat, de guimauves et d’autres garnitures, réchauffés sur un feu de camp, sont si chaud en ce moment.

Lina Darnell, créatrice de recettes et de contenu DIY pour le blog Hip2Save, a créé sa propre version de la friandise gluante et a partagé quelques conseils.

« J’adore les cônes de feu de camp parce qu’ils sont une touche unique aux s’mores traditionnels et le résultat est un régal délicieux, sucré et gluant », m’a dit Darnell. « C’est une activité de groupe amusante pour que chacun conçoive ses propres combinaisons de fruits ou de bonbons. »

Darnell dit qu’elle a entendu parler des cônes de feu de camp pour la première fois lorsque ses enfants étaient plus jeunes et impliqués dans le scoutisme et le camping. Maintenant, lorsqu’elle les sert à la maison, elle fournit une variété de garnitures comme des mini guimauves, des bananes tranchées, des carrés de chocolat, des baies et des pépites de caramel au beurre.

« Mon combo préféré est le bonbon Reese au beurre de cacahuète et les guimauves fondantes et gluantes », a-t-elle ajouté.

Darnell recommande de servir les garnitures pour les cônes de feu de camp de style charcuterie. Terri Peters

Et, Darnell aime faire preuve de créativité lors de l’assemblage de ses ingrédients. Dans un autre article récent pour Hip2Save, elle a créé une planche de « charcuterie » s’mores remplie de tout, des biscuits Graham au chocolat aux biscuits Oreo.

« Vous pouvez également inclure les ingrédients pour faire des cônes de feu de camp sur une planche géante comme celle-ci », a expliqué Darnell.

Faire des cônes de feu de camp est simple : remplissez un cône de gaufre avec tous les ingrédients que votre cœur désire, couvrez l’ouverture avec du papier d’aluminium et maintenez-le au-dessus d’un feu de camp (ou posez-le sur une grille) pendant trois à cinq minutes, jusqu’à ce que l’intérieur atteigne la perfection fondante.

Mes cônes de feu de camp framboise-chocolat-guimauve, prêts pour la friteuse à air. Terri Peters

Dans son article, Darnell recommande de chauffer les cônes dans un four pendant cinq à huit minutes à 375 F si vous n’êtes pas en voyage de camping. Toujours fan de la friteuse à air, j’ai fait cuire mes cornets, que j’ai remplis de mini guimauves, de framboises et de carrés de chocolat, dans mon appareil préféré à 400 F pendant cinq minutes et j’ai été récompensé par une gâterie gluante et chaude qui n’est encore meilleure que par le croquant. du cornet gaufré.

Avec une gâterie estivale aussi simple et délicieuse, je peux voir des planches de pâturage, couvertes de baies, de bonbons, de guimauves et de chocolat, ainsi que des cônes pour le remplissage, dans l’avenir de ma famille pour les étés à venir.

