Déplacer la barre des tâches vers le haut : voici comment cela fonctionne dans Windows 11

Nous vous expliquerons comment déplacer la barre des tâches de Windows 11 vers le haut pour qu’elle s’affiche en haut de l’écran.

Officiellement, la barre des tâches de Windows 11 est épinglée en bas de l’écran. Les symboles peuvent être affichés au milieu ou sur le bord gauche, mais la barre elle-même ne peut pas être déplacée vers le haut via les paramètres, comme cela était encore possible dans Windows 10. Mais ça marche avec une petite astuce.

Voici comment épingler la barre des tâches de Windows 11 en haut

Pour ce faire, ouvrez l’éditeur de registre. Vous pouvez le faire soit en tapant « éditeur de registre » dans le champ de recherche, soit en utilisant la combinaison de touches Windows + R appuyez sur et tapez la commande « regedit » dans le champ d’exécution.





Ouvrez l’éditeur de registre avec la commande « regedit ».



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Ouvrez maintenant le chemin de dossier suivant dans la barre de navigation de gauche :

HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer StuckRects3

Après avoir ouvert le chemin, deux fichiers apparaissent dans le champ de sélection de droite. Ouvrez le fichier portant le nom « Paramètres » avec un double clic.





Ouvrez le fichier « Paramètres » avec un double clic.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Recherchez le numéro « 03 » dans la deuxième ligne et marquez-le avec un double clic. Tapez ensuite le chiffre « 01 » sur le clavier et validez votre saisie par « Ok ».





Changez la valeur numérique « 03 » en « 01 ».



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Ouvrez maintenant le gestionnaire de tâches avec la combinaison de touches Ctrl + Alt + Suppr et regardez sous « Processus » pour « Windows Explorer ». Sélectionnez ce processus et cliquez sur le bouton « Redémarrer ».





Sélectionnez l’Explorateur Windows dans le Gestionnaire des tâches puis cliquez sur « Redémarrer ».



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Après avoir cliqué sur « Redémarrer », la barre des tâches devrait maintenant apparaître en haut de l’écran. En passant, vous pouvez annuler le processus à tout moment en replaçant la valeur numérique dans le fichier « Paramètres » sur « 03 ».





Si vous avez réussi, la barre des tâches apparaîtra en haut de l’écran.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Plus de conseils sur la personnalisation de la barre des tâches

Si vous recherchez plus de conseils sur la personnalisation de la barre d’état système et du menu Démarrer de Windows 11, consultez l’article suivant :

Voici comment vous pouvez personnaliser le menu Démarrer et la barre des tâches dans Windows 11