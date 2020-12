Dépêchez-vous, passion et rivalité marqueront la semaine

Les cartes de tarot de la semaine du 21 au 27 décembre montrent un peu de confusion mentale, avec beaucoup de gens qui regardent les choses se dérouler très lentement, quand ils veulent plus d’agilité dans les faits.

Il y a aussi de nombreux doutes sur ce qui se passe dans nos vies. Mais même ainsi, nous devons continuer la tête haute, en utilisant la créativité pour atteindre les objectifs souhaités.

La fragilité qui envahit notre corps et notre esprit doit être laissée de côté. Les gens autour de nous ne sont pas responsables de ce sentiment. C’est la balle en avant, disent les cartes, comme indiqué ci-dessous:

Désorientation 77 – Vous ne savez pas ce que vous recherchez vraiment dans votre avenir, vous sentez que toutes les voies ne sont pas encore ouvertes pour vous et vous voulez que tout soit rapide, mais les choses vont prendre un peu plus de temps.

Rivalité 57– Il y a un très gros combat interne en vous et vous essayez de surmonter vos défis, sachant que vous savez que votre capacité pour ce que vous voulez est élevée et que maintenant vous devez affronter les situations que vous évitez depuis un certain temps.

La passion 15 – Vous êtes un peu fragile en ce moment et vous blâmez les gens pour les actions mêmes que vous avez faites. Il subit des transformations et sait que le moment est venu de prendre la décision dont il avait tant besoin.

L’Impératrice 3– Vous organisez vos idées et êtes rapide dans ce que vous voulez. Elle agrandit son espace, montre toute sa créativité et les associe à sa propre capacité.

La transmutation 21 – Vous avez l’évolution dont vous aviez besoin pour le moment qui passe. Mais il veut des changements rapides dans sa vie, tout comme il a eu un grand changement dans ses pensées.

