Dépêche-toi! Red Dead Redemption II quittera bientôt le Xbox Game Pass

Sans aucun doute, Xbox Game Pass est le cheval gagnant de Microsoft et de Xbox. Le service vedette de Redmond est tous des avantages, et il continue d’ajouter de nouveaux extras au fil du temps. La dernière preuve est qu’à partir du 15 septembre, nous pourrons profiter du Cloud Gaming sans frais supplémentaires.

De plus, chaque mois, de nouveaux jeux sont ajoutés à son vaste et vaste catalogue. La partie la moins positive est que la norme est que pour que de nouveaux titres entrent, d’autres doivent partir. Et le prochain grand jeu à faire sera le dernier jeu de Rockstar: Red Dead Redemption II, qui quittera le service aux côtés du dernier titre de la saga sportive 2K, NBA 2K20.

Red Dead Redemption II quitte le Xbox Game Pass avec NBA 2K20

Plus précisément, le 7 septembre prochain ce sera le jour où Arthur Morgan’s Adventures ne sera plus disponible sur Xbox Game Pass. Quelques jours plus tôt, le 3 septembre, il quittera le service NBA 2K20. Ces deux jeux s’ajoutent à la liste des titres que nous avons partagés avec vous ce matin et que vous pouvez voir ici et que nous connaissons désormais le jour de leur départ: le 31 août.

Sans aucun doute, des baisses de service importantes. Mais ne vous inquiétez pas, car avant la fin août spectaculaire de nouveaux ajouts, avec des titres tels que Wasteland 3, Resident Evil 7 et Battletoads, Destiny 2 sera ajouté en septembre avec toutes ses extensions publiées et à lancer.