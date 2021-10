Deontay Wilder s’exprime pour la première fois depuis la défaite de Tyson Fury

Alors que Wilder et Fury ont tous deux donné au combat tout ce qu’ils avaient, à la fin, le Gypsy King s’est avéré trop fort pour Wilder et le combat a été arrêté dans le 11 e tour.

Wilder a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution immédiatement après le combat, et a maintenant donné ses premières réflexions sur ce qui doit être une perte douloureuse, compte tenu de l’accumulation acrimonieuse du combat.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je sais qu’à l’entraînement, il a fait certaines choses, et je savais aussi qu’il n’était pas entré à 277 ans pour devenir danseur de ballet.

« Il est venu s’appuyer sur moi, a essayé de me brutaliser et il a réussi. »

Fury avait déjà envoyé Wilder s’étendre sur la toile lors du tour précédent, et a réussi à se relever et à obtenir l’arrêt lors de l’avant-dernier tour.

Finalement, le cerveau de boxe de Fury a remporté la victoire, et bien que Wilder puisse sans aucun doute être fier de sa performance et ayant fait partie de l’un des grands combats des poids lourds, il a refusé de renverser leur amère rivalité après le combat.

Fury a depuis décrit Wilder comme un « mauvais perdant » et a déclaré que son adversaire refusait de se serrer la main ou de faire preuve de respect mutuel après leur épreuve partagée.

Le champion WBC basé à Morecambe a déclaré: « J’ai dit: » Bien joué. » Et il a dit : ‘Je ne veux pas montrer d’esprit sportif ou de respect.’ J’ai dit : ‘Pas de problème.’

« Pour être un combattant de haut niveau, vous devez faire preuve de courage et de respect et il ne pourrait pas le faire ce soir. Et c’est tout.