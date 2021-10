Deontay Wilder confirmé pour eSports Boxing Club sur PS5, PS4 avant Tyson Fury Threequel

Quelques jours seulement avant son troisième combat avec Tyson Fury à Los Angeles, le Bronze Bomber Deontay Wilder a signé pour jouer dans le prometteur PlayStation 5 et PS4 sim eSports Boxing Club. Le développeur britannique Steel City Interactive a déjà compilé une liste de stars, comprenant le Gypsy King susmentionné, ainsi que des personnalités comme Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard et Oleksandr Usyk.

La plus grande liste de tous les jeux vidéo de boxe de l’histoire, et nous n’avons pas encore terminé. Ravi d’annoncer la prochaine superstar de la boxe rejoignant le #ESBCGame la liste est…💣 pic.twitter.com/p6RpweQSMM – eSportsBoxingClub (@ESBCGame) 2 octobre 2021

Les attentes sont montées en flèche pour cette simulation depuis son annonce l’année dernière, et bien que le développeur ait admis récemment qu’il avait obtenu un financement supplémentaire et qu’il n’était pas encore prêt à fixer une date de sortie, chaque séquence montrée jusqu’à présent a a soufflé nos esprits. Avec Wilder et Fury à l’affiche, deux des plus grands noms de la boxe seront de la partie.