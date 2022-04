Denzel Washington sur la gifle de Will Smith aux Oscars : « Le diable l’a attrapé »

Denzel Washington a parlé de ce qui s’est passé aux Oscars la semaine dernière lorsque son collègue nominé pour le meilleur acteur principal a attaqué Chris Rock sur scène. Tristement célèbre, Will Smith s’est approché du comédien et lui a donné une gifle, suivie de cris de grossièretés peu de temps après, le tout à la suite de la plaisanterie de Rock sur la tête rasée de Jada Pinkett Smith. Smith a été autorisé à rester à la cérémonie et même à accepter son Oscar ce soir-là, ce qui a suscité de vives critiques de la part des téléspectateurs et d’autres stars hollywoodiennes.

De son côté, Washington estime que le Roi Richard star avait perdu son sang-froid à ce moment-là, mais que ce n’était pas un comportement normal pour Smith. Peut-être parce que c’était censé être une nuit particulièrement bonne pour Smith, Washington pense que cela a peut-être permis au « diable » de s’impliquer en choisissant ce moment pour s’emparer de Smith. Voici comment Washington l’a expliqué lors du sommet du leadership de TD Jakes samedi, par Variety :

« Eh bien, il y a un dicton: ‘Quand le diable vous ignore, alors vous savez que vous faites quelque chose de mal.’ Le diable dit : ‘Oh non, laisse-le tranquille, c’est mon préféré.’ À l’inverse, lorsque le diable s’attaque à vous, c’est peut-être parce qu’il essaie de faire quelque chose de bien. Et pour une raison quelconque, le diable s’est emparé de lui cette nuit-là. »

Washington, qui a également été nominé pour le meilleur acteur principal pour son rôle dans La Tragédie de Macbeth, a pu être vu en train de parler avec Smith pendant les pauses publicitaires lors de la diffusion des Oscars après que « la gifle » se soit produite. Smith a également personnellement remercié Washington dans son discours d’acceptation et a noté comment Washington lui avait dit qu’à « votre moment le plus élevé, soyez prudent, c’est là que le diable vient vous chercher ». Washington a développé cela en expliquant comment il s’était joint à une poignée d’autres pour approcher Smith après ce qui s’était passé, déclarant qu’ils avaient prié et parlé avec lui dans leurs efforts pour rétablir la paix dans la situation.

« Heureusement qu’il y avait du monde. Pas seulement moi, mais d’autres, Tyler Perry, sont venus immédiatement là-bas avec moi. [Said] quelques prières. Je ne veux pas dire de quoi nous avons parlé, mais là, mais pour la grâce de Dieu, allez-y. Qui sommes-nous pour condamner ? Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la situation, mais je sais que la seule solution était la prière, telle que je la vois. »

Will Smith a démissionné de l’Académie





Will Smith a présenté ses excuses à ses collègues nominés et le Roi Richard équipe lors de son discours d’acceptation, mais il ne s’est notamment pas excusé auprès de Rock, l’homme qu’il avait attaqué plus tôt dans la soirée. Smith a présenté des excuses publiques à Rock sur Instagram le lendemain, notant que recourir à la violence comme il l’avait fait était « inexcusable ». Il a été annoncé qu’un examen formel avec des conséquences potentielles avait commencé par l’Académie, mais Smith est allé de l’avant et a démissionné de l’Académie. Des conséquences supplémentaires, telles que l’annulation potentielle de son Oscar, pourraient encore se produire.

« Mes actions lors de la présentation de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables. La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, tous ceux qui étaient présents et un public mondial à la maison », a déclaré Smith dans sa déclaration annonçant sa démission.





