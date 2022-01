Denzel Washington réfléchit au décès de Chadwick Boseman

Le lauréat d’un Oscar et icône hollywoodienne Denzel Washington a parlé de travailler aux côtés Panthère noire la star Chadwick Boseman si proche de sa mort. Washington, qui était à bord en tant que producteur du drame musical biographique de Netflix Le bas noir de Ma Rainey avec Boseman, a décrit la défunte star comme un « homme parmi les hommes » et a révélé qu’il se demandait si « quelque chose n’allait pas ».

« Un homme parmi les hommes. Il souffrait tranquillement. Il a fait le film, et personne ne le savait. Je ne savais pas. Il n’a jamais dit un mot à ce sujet. Il vient de faire son travail. Je me demandais si quelque chose n’allait pas parce qu’il semblait parfois faible ou fatigué. Nous n’en avions aucune idée, et ce n’était l’affaire de personne. Tant mieux pour lui, le garder pour lui.

S’adressant à Variety, Denzel Washington, comme beaucoup de ceux qui avaient travaillé avec Boseman alors qu’il souffrait secrètement, a félicité l’acteur pour son courage et sa grâce face à sa maladie en privé. Star de films tels que Black Panther, Da 5 Bloods, et 42, Chadwick Boseman est décédé tragiquement le 28 août 2020, à l’âge de 43 ans seulement, à la suite d’une bataille de quatre ans contre un cancer du côlon que l’acteur avait décidé de garder secret.

Les liens entre Denzel Washington et Chadwick Boseman sont profonds, le premier ayant contribué à payer les frais de scolarité des pairs de l’Université Howard de Boseman pour un programme d’art dramatique d’été à l’Université d’Oxford. Lors d’un événement en 2019 au cours duquel Washington a reçu le prix pour l’ensemble de sa carrière de l’American Film Institute, Boseman a remercié le Jour d’entrainement star et a honoré son héritage en disant: « Il n’y a pas de Black Panther sans Denzel Washington. Pas seulement à cause de moi, mais à cause de tout mon casting, cette génération se tient sur vos épaules. »





Réalisé par George C. Wolfe et écrit par Ruben Santiago-Hudson, Black Bottom de Ma Rainey est sorti sur Netflix en novembre de l’année dernière et trouve Chadwick Boseman dans le rôle du trompettiste talentueux mais trop confiant, Levee Green. Basé sur la pièce du même nom d’August Wilson, le film détaille les tensions et les températures qui surviennent au cours d’une session d’enregistrement d’un après-midi dans le Chicago des années 1920 alors qu’un groupe de musiciens attend l’interprète pionnière, la légendaire Mother of the Blues, la titulaire Ma Rainey (lauréate d’un Academy Award Viola Davis).

Le film a vu Chadwick Boseman recevoir de nombreuses récompenses, notamment en étant nominé pour l’Oscar du meilleur acteur. Il a ensuite remporté un Golden Globe, un Screen Actors Guild Award, un NAACP Image Award, un Los Angeles Film Critics Association Award et un London Film Critics’ Circle Award, entre autres.

Denzel Washington peut ensuite être vu dans le réalisateur Joel Coen La tragédie de Macbeth, qui trouve l’acteur dans le rôle du souverain condamné de Shakespeare aux côtés de sa collègue lauréate d’un Oscar, Frances McDormand. Écrit et réalisé par la moitié des frères Coen, Joel Coen, La tragédie de Macbeth suit un seigneur écossais qui est convaincu par un trio de sorcières que son destin est de devenir le roi d’Écosse, et devrait sortir sur Apple TV + plus tard ce mois-ci le 14 janvier.





