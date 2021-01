Denzel Washington parle du jour où il est devenu flic

Denzel Washington Il a parlé de son expérience de patrouille dans les rues en tant que policier.

Dans une nouvelle interview, l’acteur a expliqué à quoi ressemblait le processus d’enquête pour son rôle de policier dans le film. 1991, ‘Ricochet’, où il accompagnait un sergent de police au quotidien.







«J’ai couvert un appel avec un sergent. Nous avons reçu un appel d’un homme à l’extérieur de sa maison avec un fusil, qui a été dérangé. Nous nous sommes garés et sommes passés juste devant la maison. Il m’a dit de rester dans la voiture, ce qu’il avait prévu de faire. Ça n’allait pas sortir. «

«Il est sorti et pendant qu’il le faisait, une autre voiture s’est approchée avec deux jeunes qui criaient et sautaient. Il s’est avéré que c’était son grand-père. Ce flic a rompu la situation en restant calme… il m’a montré en un instant comment ils pouvaient perdre la vie… il n’a pas réagi de manière excessive. Il aurait pu sortir son arme et tirer sur les gens qui sont venus dans la voiture. «

«Il aurait pu tirer sur l’homme au fusil qui était fou et un peu confus, je pense qu’il avait un peu de démence. Mais en un instant, il m’a appris et je n’ai jamais oublié ce à quoi notre police est confrontée à chaque instant, à chaque seconde ».







« J’ai le plus grand respect pour ce qu’ils font, pour ce que nos soldats font, ils sacrifient leur vie », a ajouté l’acteur.

D’autre part, le nouveau film de Denzel Washington, ‘Les petites choses’, où il joue le shérif, Joe «Deke» Deacon, qui est à la recherche d’un tueur en série. Sur la bande, il est accompagné de Rami Malek Oui Jared Leto.