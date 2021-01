Denzel Washington n’avait pas le temps pour les cascades folles de Jared Leto pendant le tournage des petites choses

L’acteur oscarisé Jared Leto a acquis une certaine infamie pour sa méthode d’acteur depuis la nouvelle de ses préparatifs pour jouer Joker dans Suicide Squad a frappé les médias. Pour incarner correctement l’énergie chaotique du Clown Prince of Crime, Leto a envoyé un cochon mort, un rat vivant et des préservatifs à ses compagnons de casting. Leto sera ensuite vu aux côtés de Rami Malek et Denzel Washington dans Les petites choses. Dans une interview avec USA Today, on a demandé à Washington si Leto avait essayé une méthode d’acteur en sa présence, ce à quoi l’acteur vétéran a répondu fermement par la négative.

Suicide Squad Ce n’était pas la seule fois où le travail d’acteur de méthode de Leto a suscité une forte réponse. Pour Requiem pour un rêve, l’acteur a perdu 28 livres et a vécu dans la rue pour se sentir toxicomane. Pour Chapitre 27, il a gagné 67 livres dans une transformation stupéfiante qui, avoue Leto, aurait pu endommager son corps de façon permanente. Dans une précédente interview avec Variety, Jared Leto avait expliqué que sa propre expérience de la méthode était fondée sur le désir de donner la meilleure performance possible.

« J’apprécie le terme [method acting], Je pense que c’est un peu trouble, la définition. Et ça, ça pourrait aussi être vraiment prétentieux aussi. Je pensais que c’était mon travail de me présenter et de faire le meilleur travail possible. C’est mon travail de me présenter, de faire tout ce que je peux, d’être trop préparé. Et pour livrer. C’est aussi mon travail de me présenter et, vous savez, d’être un plaisir de travailler avec. Et, et, et, et être collaboratif et avoir une bonne expérience sur le plateau. «