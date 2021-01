D’énormes araignées chasseurs mangent des grenouilles arboricoles après les avoir attirées dans des pièges à feuilles

Araignées de chasseur à Madagascar mangent de minuscules grenouilles, et les scientifiques soupçonnent que les araignées attrapent leur proie en tissant des «pièges» de feuilles, pour attirer les grenouilles à l’intérieur avec une promesse de protection contre le soleil.

En 2017, les chercheurs ont repéré un araignée dans le Damastes genre serrant un Heterixalus andrakata arbre grenouille – la deuxième fois que des araignées de Madagascar ont été vues en train de manger des grenouilles. L’araignée savourait son repas en s’accroupissant dans une poche fabriquée à partir de deux feuilles encore attachées à un arbre; les bords des feuilles ont été scellés avec de la soie d’araignée, laissant une petite ouverture.

Les scientifiques ont découvert plus tard trois autres araignées blotties dans de tels abris de fortune. Bien qu’aucun d’entre eux ne grignote une grenouille, la découverte précédente suggère que les araignées construisent ces poches de feuilles afin de pouvoir tendre une embuscade aux grenouilles à la recherche d’une retraite ombragée.

Les araignées du monde entier dévorent jusqu’à 880 millions de tonnes d’insectes chaque année, mais les animaux avec une colonne vertébrale peuvent également se retrouver sur le menu du dîner d’un arachnide. Les araignées tropicales mangent des lézards, des poissons, des grenouilles et des mammifères, provoquant « une quantité surprenante de morts » parmi les petits vertébrés de l’Amazonie péruvienne, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Araignées mangeuses de chauves-souris vivent sur tous les continents sauf l’Antarctique, et des photos virales ont montré la diversité des proies araignées, y compris un têtard dans l’ouest de l’Inde; un poisson rouge de compagnie en Afrique du sud; et même un opossum pygmée dans le sud de la Tasmanie.

H. andrakata les grenouilles mesurent jusqu’à un pouce (32 millimètres) de long, ce qui est légèrement plus grand que le Damastes les araignées qui les chassent, a déclaré Dominic Martin, chercheur au département de biodiversité, macroécologie et biogéographie de l’Université de Göttingen en Allemagne. Martin a co-écrit une étude décrivant les pièges à feuilles des araignées, publiée en ligne le 11 décembre 2020 dans le journal Écologie et évolution .

Les chercheurs ont découvert l’araignée mangeuse de grenouilles cachée entre une paire de feuilles tissées en soie, ses crocs enfouis profondément dans la tête d’une grenouille. La grenouille ne bougeait pas et était présumée morte. Quatre autres grenouilles – toujours vivantes – ont été trouvées près de l’arbre, selon l’étude.

Événement de prédation où une araignée Damastes a capturé une grenouille arboricole Heterixalus andrakata. (Crédit d’image: Dominic Martin)

Plus tard en 2017 et en 2018, Martin et ses collègues ont trouvé trois autres araignées accroupies dans des retraits de feuilles similaires dans différents types d’arbres. Les feuilles étaient tissées ensemble sur les côtés avec de la soie et avaient une ouverture à la base près de la tige, « permettant peut-être aux proies grimpant sur la tige de l’arbre d’entrer », ont rapporté les auteurs de l’étude.

Les araignées sont connues pour construire des retraites dans lesquelles elles peuvent se cacher de leurs propres prédateurs et où elles attendent que des proies potentielles passent. Cependant, le comportement du chasseur pris en flagrant délit avec un repas de grenouille suggère que ces araignées tissent des feuilles «comme un piège pour attraper des grenouilles cherchant un abri pendant la journée», a déclaré Martin à 45Secondes.fr dans un courriel.

Les scientifiques ont trouvé plusieurs exemples d’araignées nichées dans des retraites faites de deux feuilles, leurs bords maintenus ensemble par de la soie. (Crédit d’image: Dominic Martin)

«Les grenouilles peuvent être tentées de se cacher entre les feuilles parfaitement jointes pour éviter la déshydratation et la prédation, par exemple, des oiseaux», a-t-il déclaré.

Confirmer ce type de technique de chasse – et savoir si le piège est ciblé sur les amphibiens ou les insectes et autres invertébrés – nécessiterait des caméras surveillant les araignées pendant qu’elles construisent leurs pièges, attendent à l’intérieur et finalement capturent leur proie, a déclaré Martin. Cependant, les araignées peuvent passer des jours sans nourriture, « donc enregistrer de tels événements » rares « est vraiment difficile », a-t-il ajouté.

