Denny’s entre dans la matrice

Pour célébrer sa nouvelle transformation numérique et en l’honneur de la sortie de Les résurrections matricielles, Denny’s s’associe à Warner Brothers pour offrir aux fans une expérience interactive dans La matrice. Le Cyber ​​Monday (29 novembre 2021), les fans et les clients peuvent rejoindre Denny’s Rewards ou télécharger l’application pendant « The Glitch » qui affecte les plateformes de restauration et débloquer des avantages incroyables.

« The Glitch » peut continuer à se propager, mais les clients auront un temps limité pour profiter de la livraison gratuite, d’un accès exclusif à La matrice billets, les repas de fin de soirée Denny’s et plus via le portefeuille numérique Denny’s – une nouvelle fonctionnalité qui permet à un membre Denny’s Rewards connecté d’accéder à toutes ses offres dans un emplacement centralisé. Toutes les offres promotionnelles sont inspirées et un clin d’œil à La matrice franchise – y compris les remises surprises Red Pill et Blue Pill, les boissons qui coûtent 0,01 et plus encore. Téléchargez l’application Denny’s via iTunes et Google Play et inscrivez-vous pour recevoir des récompenses pour profiter de « The Glitch ! »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Denny’s, l’une des plus grandes chaînes de restaurants familiaux à service complet du pays, fait son entrée La matrice grâce à un nouveau partenariat avec Warner Brothers, le studio de cinéma produisant le quatrième volet de la franchise à succès avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Au cours de cette promotion à durée limitée, Dennys.com et les nouvelles applications iOS et Android de Denny transporteront les invités dans une version réelle de La matrice où ils expérimenteront des « problèmes » personnalisés qui ont été créés spécialement pour eux dans leur portefeuille d’offres numériques. Tout au long de la promotion de cinq semaines, les membres Denny’s Rewards bénéficieront d’une variété d’offres aléatoires inspirées de Matrix leur donnant accès à des éléments de menu gratuits, à des frais de livraison gratuits et à une variété d’autres remises sur les commandes chez Denny’s.

« Alors que nous redéfinissons davantage la façon dont les familles modernes d’aujourd’hui mangent et continuons à faire de Denny’s un leader de l’expérience client numérique, nous sommes ravis de nous associer à Warner Brothers pour amplifier notre transformation numérique », a déclaré John Dillon, directeur de la marque Denny’s. « Ce partenariat offre une possibilité intéressante à des millions de nos clients fidèles et nouveaux de profiter des avantages personnalisés offerts par notre nouvelle application mobile et le programme Denny’s Rewards. »

Les efforts de transformation numérique de Denny visent à offrir aux clients une expérience améliorée sur Dennys.com et les plates-formes d’applications Denny, ce qui se traduit par une expérience de commande rationalisée, avec des fonctionnalités plus attrayantes qui permettront une personnalisation plus poussée et la satisfaction des clients. Les fans pourront découvrir la campagne promotionnelle de Denny avec La matrice jusqu’au 4 janvier 2022 et peuvent visiter Dennys.com pour plus d’informations ou pour trouver leur restaurant local et passer une commande en ligne.

Aux côtés de notre duo héroïque interprété par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, La matrice : les résurrections revendique une distribution d’ensemble comprenant Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Yahya Abdul-Mateen II jouant un jeune Morpheus, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith et Daniel Bernhardt jouant l’agent Johnson. Les tâches d’écriture ont été partagées pour le film réalisé par Lana Wachowski par David Mitchell, Aleksandar Hemon et, bien sûr, Lana Wachowski.La matrice : les résurrections sort en salles et sur HBO Max le 22 décembre.





La pizza à la réglisse obtient de bons résultats auprès du public et des critiques sur les tomates pourries Le film Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson poursuit sur sa lancée auprès des critiques et du public.

Lire la suite





A propos de l’auteur