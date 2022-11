Dennis Quaid : « Un monde étrange parle d’être fidèle à soi-même »

in

Dès ce jeudi, les salles de cinéma de la région auront une nouvelle offre animée par Disney. Il s’agit de un monde étrangela fiction qu’il a réalisée Salle Donresponsable de Raya et le dernier dragon. Dans ce cas, il se plonge à nouveau pleinement dans le fantastique, dans une production où le monde dépend d’une famille pour survivre face à un fléau imminent qui menace de ruiner la principale source d’énergie du lieu.

Un monde étrange est dirigé par des personnages tels que Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Jaboukie Young-White et Gabrielle Unionqui a mis les voix originales de la famille Clade qui mène l’histoire. Ce sont des amoureux de la nature par définition, mais ils s’y connectent de différentes manières. Alors que Jäger Cladele patriarche, est un aventurier, pour Chercheur la vie à la ferme le motive.

Après une expédition ratée, Jaeger seront perdus dans les montagnes mais ce n’est que lorsque la planète sera en danger que Chercheur repartez à l’aventure (accompagnés cette fois de son fils Ethan), où il découvrira que son père est toujours vivant dans ce lieu qui donne son nom à un monde étrange. En dialogue avec Spoiler, Jaboukie Young-White (Ethan Clade) et Dennis Quaid (Jaeger Clade) Ils ont raconté ce que c’était que de faire partie du film.

Dennis, c’est la deuxième fois en 15 ans que vous jouez quelqu’un dans un film d’animation. Qu’est-ce que vous aimez dans ces films et pourquoi vous a-t-il fallu si longtemps pour vous impliquer à nouveau dans un film comme celui-ci ?

Denis Quaid : Eh bien, soyez un personnage de Disney ça a été mon rêve. C’était une décision très facile. Le personnage, JaegerIl est excentrique, a une grande personnalité et est très amusant. Vraiment.

Comment définiriez-vous le plus grand talent d’Ethan dans ce film et qu’aimez-vous dans ce personnage ?

Jaboukie Jeune-Blanc : Je pense qu’est-ce qui se passe ethan c’est qu’il est presque aussi féroce que son grand-père mais il est un peu plus perspicace. Je crois que Jaeger il est prêt à tout faire avec un lance-flammes, à se frayer un chemin à travers n’importe quoi. Mais ethan il prend un moment pour réfléchir et utiliser sa tête. Parce que ce n’est pas aussi impressionnant que Jaeger, tu ne peux pas, tu dois parce que tu dois le faire comme ça. Je crois que c’est.

Selon vous, quelle est la chose la plus étrange que nous voyons dans ce film ?

JYW : Je pense que la chose la plus étrange à propos de ce monde est qu’il ressemble presque à notre monde, mais aussi un peu étranger. Je pense que ce sont les moments où ça fait vraiment bizarre.

QD : Pour moi ça n’a rien à voir avec notre monde (rires). Vraiment. Je pense qu’il faut des trucs qui remontent à l’époque des dinosaures, des trucs futuristes. C’est comme FantaisieD’une certaine manière, il a été créé complètement à partir de rien. Dans Fantaisie vous aviez des hippopotames qui dansaient et des crocodiles qui étaient des Roméos. C’est… C’est un monde incroyable. Vraiment. Cela ne ressemble en rien à ce que je pensais voir.

+Le message d’un monde étrange

Comme souvent avec ces histoires animées, Disney Il n’oublie pas de laisser un message pour que les petits apprennent quelque chose à chaque fois qu’ils vont au cinéma. En ce sens, il y a un clin d’œil clair à l’agenda écologique qui implique de prendre soin de l’endroit où nous vivons, mais il y a aussi d’autres aspects qui passent par un monde étrange. « Je pense que le message du film est d’être fidèle à soi-même. Que vous soyez qui vous êtes au lieu de qui vous êtes censé être ou qui vous êtes censé être dans la vie. C’est de là que tout découle. »affirmé Dennis Quaid. Pour sa part, Jaboukie Jeune-Blanc assuré: «Je pense qu’il s’agit définitivement d’être soi-même et aussi des responsabilités que vous avez envers les gens qui vous entourent, de l’héritage que vous laissez à votre progéniture. Je pense que c’est très important ici, mais c’est difficile de le faire si vous ne vous permettez pas d’être vous-même en premier. »Quel Quaid était d’accord et a dit que « C’est ainsi que vous pouvez contribuer le plus. Être fidèle à soi-même ».

