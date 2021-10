Denis Villeneuve veut réaliser un James Bond

Le réalisateur canadien-français Denis Villeneuve est actuellement l’un des réalisateurs les plus remarquables d’aujourd’hui, bien que son attention médiatique envers Hollywood et le reste du monde soit relativement récente. Cependant, avec la forte campagne promotionnelle de son film « Dune », le réalisateur a partagé son intérêt pour une autre grande franchise du cinéma commercial : James Bond.

Ce mois-ci, après une longue attente causée par son développement intensif et la première reportée face à la pandémie mondiale, Daniel Craig a enfin eu l’occasion de dire officiellement au revoir à son rôle d’agent 007, ce qui a donné lieu à de multiples discussions et spéculations. à propos de son remplaçant dans la franchise.

Les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson l’ont très clairement : la recherche du nouveau Bond ne commencera qu’après que Craig aura eu la chance de faire ses adieux aux médias après la sortie de « No Time To Die ». . Cependant, cela n’empêche pas certains intéressés à rejoindre la saga de commencer à apparaître.

Lors d’une récente conférence avec le podcast « Happy Sad Confused », Denis Villeneuve a exprimé son grand intérêt pour la réalisation d’un film de James Bond, exprimant qu’il se sentait profondément identifié à l’époque avec Daniel Craig, alors découvrez comment il peut continuer la saga plus tard de lui. sera un grand défi.

« Ce que Daniel Craig a apporté à Bond était si unique, fort et honnêtement intouchable. C’est le James Bond définitif. Je ne sais pas si une telle chose pourrait arriver, mais ce serait un privilège. Ce serait un bonheur cinématographique », a déclaré Villeneuve à propos de la probabilité d’acquérir le poste dans le prochain opus de 007.

Parce que « No Time To Die » est sorti en salles aujourd’hui (8 octobre), Villeneuve a noté dans l’interview qu’il avait hâte de le voir, malgré le fait que Cary Fukunaga représentait une grande concurrence dans son travail de rêve. Récemment, Fukunaga a révélé qu’il avait déjà soumis sa proposition pour le prochain film de l’Agent 007 au studio, bien qu’elle soit toujours en cours d’examen.

Le succès commercial de « Dune » reste à confirmer, qui est déjà sorti dans certains pays européens. Dans le cas où Warner Bros. donnerait son feu vert à la production de « Dune: Part II », Villeneuve pourrait être trop occupé dans les deux ou trois prochaines années pour commencer à penser à son avenir au sein de la franchise Bond.