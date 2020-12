Denis Villeneuve s’en prend à HBO Max pour « kidnapping » Warner Bros

Dans l’une des décisions les plus controversées et les plus controversées de l’histoire du cinéma contemporain, et compte tenu de l’incertitude croissante que la pandémie a engendrée concernant le moment où les cinémas de différentes parties du monde pourront fonctionner normalement, WarnerMedia prendrait la décision de publier son catalogue prévu pour 2021 en HBO Max le même jour, ils sont sortis en salles sans frais supplémentaires.

Cela n’a pas du tout été satisfaisant pour de nombreux réalisateurs de ces grandes productions. Après que Christopher Nolan ou Patty Jenkins aient émis leurs avis respectifs sur la question, c’est maintenant au tour de Denis Villeneuve, directeur de « Dune », qui accuse le service de streaming d’avoir kidnappé Warner Bros.

Villeneuve aurait eu l’occasion d’écrire une lettre via Variety dans laquelle le cinéaste soutient que la raison pour laquelle Warner nivelle ses premières dans les films et le streaming parce qu’il cherche à augmenter ses catalogues numériques pour rivaliser avec les plates-formes Netflix Oui Disney +.

«J’ai appris par les nouvelles que Warner Bros. a décidé de libérer ‘Dune‘ dans HBO Max en même temps que sa sortie en salles, en utilisant des images proéminentes de notre film pour promouvoir son service de streaming. Avec cette décision, AT&T il a détourné l’un des studios les plus respectables et les plus importants de l’histoire du cinéma », explique le cinéaste.

Il n’y a absolument aucun amour pour le cinéma, pas pour le public. Tout est question de survie du mammouth des télécommunications, actuellement aux prises avec une dette astronomique de plus de 150 milliards.

«Par conséquent, même si ‘Dune‘concerne le cinéma et le public, AT&T Je connais leur propre survie en Wall Street. Avec le lancement de HBO Max comme un échec jusqu’à présent, AT&T a décidé de sacrifier l’intégralité du catalogue des sorties de Warner Bros. en 2021 dans une tentative désespérée d’attirer l’attention du public », conclut-il.

De nombreuses personnes pourraient adopter une position similaire, même s’il est indéniable que, si les problèmes liés à la pandémie persistent, beaucoup y verraient une opportunité accessible de se divertir pour atteindre leurs maisons. Pourtant, le malaise des cinéastes pourrait avoir de plus grandes conséquences, il faut donc trouver une solution.