Denis Villeneuve exprime son envie de faire une trilogie de « Dune »

À l’heure actuelle, il n’y a aucun doute sur le grand succès de « Dune », l’un des films les plus attendus de l’année. Avec un total de 84% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes par les critiques et 91% par rapport à la perception du grand public, ce n’était qu’une question de jours avant la confirmation de sa suite.

Hier (26 octobre), Legendary Pictures a officiellement annoncé que « Dune Part II » avait reçu le feu vert pour commencer la production, anticipant une date provisoire pour sa première en octobre 2023, il ne s’agira donc que d’attendre le dénouement de l’histoire. de Paul Atréides et son voyage avec les Fremen sur la planète Arrakis.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’acteur de « Dune » a révélé être terrifié par Stellan Skarsgard

Cependant, le réalisateur Denis Villeneuve a souligné dans une récente conversation avec Entertainment Weekly que ses ambitions narratives ne s’arrêtent pas là, car il espère compléter sa vision avec une trilogie, notant que cela a toujours fait partie de sa perception originale de la saga écrite par Franck Herbert.

« Ce n’est pas que je veuille faire une franchise, mais c’est Dune, et Dune est une énorme histoire. Pour l’honorer, je pense que vous auriez besoin d’au moins trois films. Ce serait un rêve. Suivre Paul Atréides dans son arc complet serait bien. » Villeneuve reconnaît qu’il y a six livres au total qui ont été écrits par Frank Herbert dans cet univers, qui commencent à acquérir un volume plus psychédélique à mesure qu’ils progressent, il n’est donc pas sûr qu’ils puissent s’adapter.

Une chose à la fois. Si jamais j’ai la chance de faire ‘Dune Part II’ et ‘Messiah of Dune’, je suis béni.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Robin Williams voulait être Lupin dans la saga « Harry Potter »

Le deuxième volet de l’adaptation de « Dune » devrait avoir la participation de Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet et Zendaya, dont le personnage Chani aura une plus grande importance, étant donné que Villeneuve l’a désignée comme la protagoniste du film dans des interviews précédentes. . Le film est disponible en salles et dans le catalogue américain HBO Max.