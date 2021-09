Denis Villeneuve critique sévèrement les films Marvel

Les fans de Frank Herbert seront ravis de l’attente de plus en plus courte de « Dune » pour la première sur grand écran. L’épopée spatiale ambitieuse écrite et réalisée par Danis Villeneuve pourrait être, selon le réalisateur, le début d’une nouvelle franchise cinématographique passionnante.

Quand on parle de franchises au cinéma, il est impossible de ne pas penser rapidement à Marvel Studios, dont les films de super-héros ont réussi à maintenir le leadership au box-office au cours de la dernière décennie, en plus de devenir un phénomène culturel qui a mis ces personnages dans la pensée.collectif du grand public.

Rejoignant la liste de cinéastes tels que Martin Scorsese, Alejandro Gonzáles Iñárritu ou Francis Ford Coppola, Villeneuve ne semble pas avoir de commentaires trop flatteurs sur le travail de Marvel Studios sur grand écran, à commencer par une interview pour le média français Premiere, dans laquelle il a remarqué le manque de liberté créative dans chacune de ses livraisons.

Villeneuve a fait une nouvelle série de commentaires sur le sujet dans un entretien avec El Mundo, dans lequel il a été interrogé sur sa perception du travail de Marvel. Bien qu’il reconnaisse que certaines de ses propositions ont un certain niveau de qualité, son opinion continue à ne pas être trop flatteuse.

Peut-être que le problème est que nous sommes devant trop de films Marvel qui ne sont rien de plus qu’un court et un collage des autres. Peut-être que ce genre de films nous a un peu transformés en zombies.

Cependant, il convient de préciser que Villeneuve a également souligné qu’il existe des films à gros budget avec beaucoup de valeur, bien qu’il n’ait pas trop développé ce point. Lors de son interview, le cinéaste a fortement insisté sur l’idée que sa vision de « Dune » était conçue pour être réalisée sur le plus grand écran possible.

Bien que la deuxième partie de « Dune » n’ait pas encore été approuvée par Warner Bros, Denis Villeneuve s’est montré optimiste à son sujet, soulignant que ce film, qui sortira en Amérique latine le 22 octobre, n’est qu’un apéritif par rapport à ce qui est à venir, confirmant qu’il a déjà commencé à travailler sur le script de la suite, avec le potentiel de faire une troisième partie.