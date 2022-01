Denis Villeneuve à la réalisation de Rendez-vous avec Rama Adaptation

C’est comme si Denis Villeneuve ne pouvait détourner les yeux des étoiles. Le réalisateur de 2021 Dune a été engagé pour réaliser une autre adaptation de science-fiction. Cette fois, le sujet sera Rendez-vous avec Rama par Arthur C. Clarke.

Le projet a été repris par Alcon Entertainment, qui a déjà travaillé avec Villeneuve sur Les prisonniers et Coureur de lame 2049. Les droits du roman étaient auparavant sous le contrôle de Morgan Freeman et de Revelations Entertainment de sa partenaire Lori McCreary. Le film est un projet passionné de Freeman depuis le début des années 2000, mais le projet est resté coincé dans l’enfer du développement pendant de nombreuses années.

Il semble que le film va enfin prendre ses ailes avec ce nouveau partenariat. Alcon financera le projet. Tandis que les co-fondateurs et co-PDG Broderick Johnson et Andrew Kosove produiront. Freeman et McCreary font toujours partie de l’équipe de production. Les deux avaient ceci à dire dans une interview avec The Hollywood Reporter à propos du projet.

« La vision de Denis pour Rama était complètement alignée sur les souhaits d’Arthur, nous sommes donc convaincus que faire équipe avec nos partenaires de production Andrew et Broderick chez Alcon est la bonne prochaine étape dans cette odyssée de plus de 20 ans! »

Rendez-vous avec Rama suit un groupe d’astronomes humains dans les années 2130. Lorsqu’un vaisseau extraterrestre cylindrique géant de 31 par 12 milles entre dans le système solaire, l’équipage part à la découverte de ses secrets. Le roman a été publié en 1973 et a remporté les prix Hugo et Nebula lors de sa sortie. Arthur C. Clarke est surtout connu pour son livre 2001 : L’odyssée de l’espaceil assiste à l’adaptation cinématographique avec Stanley Kubrick et coécrit le scénario. 2001 allait devenir l’un des films de science-fiction les plus célèbres de tous les temps. Les fans de Clarke ou de Kubrick pourraient voir cela comme un bon signe puisque les œuvres précédentes de Villeneuve, comme celles de 2016 Arrivéel, ont été comparés aux travaux de Kubrick.





Les yeux vers les étoiles de Denis Villeneuve





Villeneuve s’est assurément fait un nom, notamment avec le succès de Dune. Malgré les allers-retours tendus autour de la sortie du film, une suite a officiellement été éclairée par Warner Bros. Le film était initialement prévu pour novembre 2020, mais a été repoussé en raison de la pandémie de COVID-19. Villeneuve a fait de fréquentes demandes et déclarations entre-temps pour promouvoir le film en salles. Le film est finalement sorti le 21 octobre 2021, à la fois en salles et en streaming sur HBO Max. Le film n’a adapté que la première moitié du roman classique de Frank Herbert, la suite devrait couvrir la seconde moitié et compléter l’histoire. Broderick Johnson et Andrew Kosove avaient ceci à dire avec The Hollywood Reporter sur le partenariat de Villeneuve pour Râma.





« C’est l’une des œuvres de fiction les plus intelligentes du genre ; il pose autant de questions qu’il n’apporte de réponses, et c’est une œuvre de notre temps. Il colle parfaitement à la brillante sensibilité de notre ami et collaborateur Denis et plus particulièrement à son amour et sa passion pour la science-fiction. Nous sommes également ravis de travailler avec Morgan et Lori, qui ont une passion de longue date pour cette propriété intellectuelle.

Alors que Villeneuve est encore à pied d’œuvre dans le monde sablonneux d’Arrakis, le temps va bientôt l’amener à l’errance Râma. Et j’espère que, bientôt, le public pourra enfin le voir sur grand écran.





