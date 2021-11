Denis Villeneuve : 5 films du réalisateur de Dune à regarder sur Netflix, Prime Video, Starzplay, Paramount+ et MUBI

Depuis sa sortie en salles, Dune a été installé comme l’un des favoris de l’année et il l’a montré dans sa collection de millionnaires. Protagonisée par Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferfuson et Oscar Isaac, ce film de science-fiction a été réalisé par Denis Villeneuve, qui a reçu tous les éloges pour cette adaptation. Si vous voulez en savoir plus sur le cinéaste, voici une liste de cinq films disponibles en streaming.

+ 5 films de Denis Villeneuve à diffuser

5. Le 32 août sur Terre

Au 1998, Directeur de Dune première 32 août sur Terre, le premier film dans lequel il a également été scénariste. Simone, sa protagoniste, revient sur toute sa vie après un horrible accident de voiture à l’âge de 26 ans. Elle quitte son travail et demande à son ami le plus proche d’avoir un enfant avec elle. Il accepte, à condition que la conception ait lieu dans le désert. Il est disponible pour profiter à MUBI.

4. Prisonniers

Villeneuve a également réalisé Les prisonniers au 2013. Disponible en Amazon Prime Vidéo, ce film tourne autour d’un Bostonien qui kidnappe la personne qu’il soupçonne d’être à l’origine de la disparition de sa petite fille et de sa meilleure amie. Son casting est dirigé par Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman et Viola Davis.

3. Tueur à gages

Tueur à gages, sorti en salles en 2015., est un autre des films du réalisateur de Dune que l’on peut voir en streaming. Il fait partie du catalogue de Netflix et Starzplay et raconte l’histoire d’un agent du FBI qui est en mission secrète pour attraper un leader mexicain du trafic de drogue, mais son éthique est compromise lorsque l’opération va trop loin. Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin donner vie aux personnages principaux.

2. L’arrivée

Aussi connu sous le nom Arrivée, ce drame de science-fiction créé en 2016, met en vedette Amy Adams, Frank Schorpion et Mark O’Brien. Réalisés par Denis Villeneuve, ils incarnent l’histoire d’un linguiste chargé de trouver comment communiquer avec des extraterrestres arrivés sur Terre et qui découvre une relation importante pour et pour l’humanité. est disponible en Netflix et en primordial +.

1. Coureur de lames 2049

Au 2017., le réalisateur a créé Coureur de lames 2049, celui d’avant Dune dans sa filmographie. Cette pièce est dans le catalogue de Netflix, primordial + et Starzplay et est dirigé par Ryan Gosling, Harrison Ford et Ana de Armas. L’histoire est directement liée au contenu d’une tombe qui suscite l’intérêt d’un puissant magnat. Le responsable de la mission est l’officier K, qui part à la recherche d’une légende perdue.

