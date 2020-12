Deniro Farrar fait équipe avec Lute et Southside Gauxst sur « Winter »

Deniro Farrar a écrasé les choses au fil des ans, mais il avait l’impression qu’il était vraiment dans son sac cette année. Nourriture unique a chuté plus tôt cette année, juste avant que la pandémie ne frappe. Bien qu’il n’ait pas pu prendre la route correctement avec le projet, il a continué à nourrir les fans de la nouvelle musique tout au long des mois.

À l’approche de la fin de l’année, son nouveau single « Winter » ft. Lute and Southside Gauxst est une réflexion honnête sur les angoisses et les peurs qui ont envahi cette année. «Bobbin ‘and weavin’ if they éternezin ‘, this coronavirus is not no bloke / Des problèmes respiratoires supérieurs ont fait que je prie pour ma grand-mère», rappe-t-il sur le disque. Aux côtés de Lute et Southside Gauxst, les trois rappeurs proposent des barres réfléchies détaillant la pauvreté et l’oppression systémique auxquelles les Noirs américains sont confrontés.

Découvrez les dernières nouvelles de Deniro Farrar ci-dessous et gardez les yeux ouverts pour la nouvelle musique du rappeur NC.

Paroles de citations

Je me bats ici pour le respect mais je ne fais pas de bruit

Ces crackers se tiennent sur mon cou comme si j’étais Third Ward Floyd

Les corps noirs qu’ils collectent, les tiennent comme des récompenses

Ce n’est pas une perte que j’accepte, je suppose que nous allons à la guerre, c’est sûr

C’est tellement dramatique dans le capot et c’est beaucoup trop courant

Je répare encore la relation dont j’ai besoin avec ma maman