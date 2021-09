Den of Thieves 2 tourne au début de l’année prochaine, sera beaucoup plus amusant et sexy

Pour ceux qui ont envie de plus du détective graveleux et intransigeant de Gerard Butler « Big Nick » O’Brien, la star de l’action a maintenant offert une mise à jour prometteuse sur la suite à venir Repaire des voleurs 2, offrant même quelques détails de l’intrigue. Bien que la suite très attendue du film de braquage de 2018 n’ait pas encore de date de sortie confirmée, Butler a assuré que non seulement cela se produirait, mais qu’il continuerait à partir des événements du premier repaire de voleurs.

« Nous sommes censés tourner au début de l’année prochaine. Nous sommes à destination de l’Europe, nous sommes toujours à la recherche de Donnie qui est maintenant dans le quartier des diamantaires à Marseille. Je vais le traquer, mais avec des intentions différentes des vôtres. pourrait imaginer. Donc, nous allons être à Marseille, dans les Alpes et à Londres – c’est définitivement un voyage plus glamour que le précédent, et probablement un voyage plus amusant et sexy. «

Alors que certains s’en doutaient Repaire des voleurs 2 pourrait suivre l’officier du département du shérif du comté de Los Angeles de Butler prenant en charge une toute nouvelle affaire, il semble plutôt que la suite reprendra là où le premier film s’est arrêté, avec Big Nick traquant le personnage d’O’Shea Jackson Jr., Donnie Wilso, qui a échappé aux griffes de la justice après avoir joué un long con.

Bien sûr, ceci étant Big Nick O’Brien, tout n’est peut-être pas aussi étroit qu’il y paraît, avec Gérard Butler suggérant que le détective aura une arrière-pensée pour se lancer dans ce qui ressemble à une aventure de globe-trotter alors qu’il traque Donnie.

Réalisé par Christian Gudegast, le premier repaire de voleurs suit Nick O’Brien de Butler, le chef alcoolique et combatif des régulateurs, une unité d’élite du département du shérif du comté de Los Angeles. Ray Merrimen est le chef récemment libéré sur parole des Outlaws, un gang d’anciens militaires qui utilisent leur expertise et leurs compétences tactiques pour échapper à la loi. O’Brien, Merrimen et leurs équipages se retrouvent bientôt sur une trajectoire de collision directe alors que les criminels élaborent un plan élaboré pour un cambriolage apparemment impossible impliquant la Réserve fédérale de la ville. Le film présentait un tournant mémorable de Butler, ainsi que Pablo Schreiber, Curtis « 50 Cent » Jackson et O’Shea Jackson Jr, et la suite sonne comme un changement de rythme intéressant tout en maintenant ce qui a fait le succès du premier film avec publics.

Avant le retour triomphal de Big Nick, Butler affrontera Frank Grillo dans l’extravagance d’action balls-the-wall, Copshop. Hurlant à travers le désert du Nevada dans un Crown Vic criblé de balles, l’escroc rusé Teddy Murretto (Frank Grillo) élabore un plan désespéré pour se cacher du tueur à gages mortel Bob Viddick (Gerard Butler): il frappe l’officier recrue Valerie Young (Alexis Louder ) pour se faire arrêter et enfermer dans un commissariat de petite ville. Mais la prison ne peut pas protéger Murretto longtemps. Viddick prépare son propre chemin vers la détention, attendant son temps dans une cellule voisine jusqu’à ce qu’il puisse terminer sa mission. Lorsque l’arrivée d’un assassin concurrent (Toby Huss) déclenche un chaos total, les menaces croissantes obligent Viddick à faire preuve de créativité s’il veut terminer le travail et échapper à la situation explosive.

Barré par Le gris réalisateur Joe Carnahan, Copshop devrait sortir aux États-Unis par Open Road Films le 17 septembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Uni Lad.

