Demon’s Souls PS5 s’est vendu à plus de 1,4 million d’exemplaires à ce jour

L’un des titres de lancement les plus remarquables de la PlayStation 5 était sans aucun doute Demon’s Souls, un remake stellaire du jeu qui a lancé la formule semblable à Souls. Développé par Bluepoint Games, le RPG d’action est une belle recréation de l’original PS3, en mettant en valeur certains systèmes archaïques tout en polissant les visuels pour un éclat époustouflant. Il semble qu’il ait assez bien trouvé un écho auprès des premiers utilisateurs, si l’on se fie aux données de ventes récentes.

Il vient d’être annoncé que Bluepoint Games rejoint PlayStation Studios en tant qu’équipe propriétaire, et dans le communiqué de presse de cette nouvelle se trouve une mise à jour du chiffre d’affaires du dernier effort de l’équipe. Au 19 septembre 2021, Demon’s Souls s’était vendu à « plus de 1,4 million d’exemplaires » depuis son lancement initial. Considérant que la PS5 a vendu plus de 10 millions d’unités, ce n’est pas un mauvais taux d’attachement pour ce qui est une version assez hardcore.

Plus tôt dans l’année, Sony a publié quelques chiffres de vente pour d’autres exclusivités PlayStation majeures, telles que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart. Il semble que tous se portent bien, ce qui est toujours bon à voir.

Avez-vous récupéré Demon’s Souls avec votre PS5 ? Poignardez les chevilles du Tower Knight dans la section commentaires ci-dessous.