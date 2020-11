Les matériaux de mise à niveau sont bel et bien nécessaires dans votre partie du remake de Demon “s Souls, car ce petit supplément de dégâts peut vraiment faire toute la différence lorsque vous tuez des ennemis et des boss!

Demon’s Souls PS5: Où trouver des pierres dures grandes, en morceaux et pures

Pour obtenir le remake de Big, Chunk et Pure Hardstones dans Demon’s Souls pour la PS5, il existe quelques zones dans lesquelles vous pouvez acheter ou cultiver la Hardstone requise dont vous avez besoin.

En fonction de la pierre que vous devez trouver, il existe différentes manières d’acquérir chacune d’entre elles; Certains sont plus faciles que d’autres. Ce guide vous expliquera comment trouver chaque type.

Comment obtenir de grandes pierres dures dans Demon’s Souls

Trouver de gros fragments de pierre dure est de loin le plus facile à localiser. Dirigez-vous vers le Filthy Man au début du tunnel Stonefang dans la zone 2-1; Mieux encore, le forgeron Ed est à proximité et peut améliorer votre équipement!

The Filthy Man vous échangera un tas de matériaux d’amélioration pour vos âmes. Bien sûr, les grandes pierres dures vous coûteront 1500 âmes la pièce. Les pierres dures ne sont pas les meilleures pour la mise à l’échelle des armes; cependant, c’est la méthode la plus simple pour gagner un +10 sur une arme.

Vous pouvez également acheter le matériau de pierre dure le plus bas auprès du Filthy Man, le fragment de pierre dure pour 500 âmes.

Comment obtenir un morceau de pierre dure dans Demon’s Souls

Le morceau de pierre dure est beaucoup plus difficile à acquérir, car le taux de chute est très faible, donc cette mise à niveau matérielle peut vous prendre un certain temps. Pour trouver le morceau de pierre dure, vous pouvez les obtenir auprès des lézards de cristal près du boss Archstone – la phalange, le chevalier de la tour, le pénétrateur et l’araignée d’armure.

Cependant, ces lézards se reproduisent quatre fois au total et chaque fois qu’ils s’échappent sans que vous les tuiez, cela compte pour un seul.

Si les lézards de cristal ne lâchent pas le matériel pour vous, vous pouvez retourner au tunnel Stonefang et tuer à plusieurs reprises les mineurs qui s’y trouvent. N’oubliez pas que le taux d’abandon est faible, vous devez donc faire preuve de patience!

Comment obtenir de la pierre dure pure dans Demon’s Souls

Si vous pensiez que le taux de chute sur le Chunk of Hardstone était mauvais, alors malheureusement, le Pure Hardstone est encore pire. Pour trouver la pierre dure pure, dirigez-vous vers l’Archstone d’araignée d’armure et entrez dans le nid de Crystal Lizards. Ici, vous devez tuer chacun des lézards avant qu’ils ne disparaissent pour un taux de chute plus élevé.

Nous vous recommandons d’utiliser une tempête de feu ou une colère de Dieu de type AoE passive pour pouvoir tuer tous les lézards en même temps avant qu’ils ne disparaissent.