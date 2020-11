Demon’s Souls pour PS5 étoiles dans un état de jeu surprise et un nouveau gameplay

Enfin, les joueurs touchent du bout des doigts la console de nouvelle génération tant attendue. Sony, PlayStation 5. Et c’est que cette machine aura un catalogue de lancement très intéressant avec des titres tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou Sackboy: une grande aventure. Mais ce qui est clair c’est que de nombreux joueurs choisiront oui ou oui pour le remake de Demon’s Souls.

Au cours des dernières semaines, nous avons appris beaucoup de détails sur le travail que vous faites Jeux Bluepoint, comme par exemple les premiers détails sur le mode photo et la personnalisation des personnages. Mais aujourd’hui, quelques jours après le lancement officiel de Les âmes du démon pour PS5, Sony a décidé de publier un State of Play surprise mettant en vedette le remake tant attendu.

12 minutes de gameplay de Demon’s Souls Remake

Nous pouvons jeter un œil à un gameplay officiel et relativement étendu, de 12 minutes, qui, comme on dit, a été publié sous la forme d’un État des lieux surprise et donc dans le chaîne PlayStation officielle. Ce que nous pouvons voir principalement, c’est la partie la plus spectaculaire: son haut niveau graphique et comment Jeux Bluepoint a réussi à recréer avec la technologie actuelle le cadre spectaculaire qui constitue Les âmes du démon. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous:

Bien sûr, cela nous aide également à jeter un œil à ses mécanismes de jeu et à écouter les développeurs commentant tous ces détails que nous voyons dans le gameplay.

Lancement de Demon’s Souls et PS5

Enfin, nous vous rappelons que Remake des âmes du démon arrivera ensuite sur le marché mondial 12 novembre, bien que la PlayStation 5 soit arrivée un peu plus tard sur le marché européen: la 19 novembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂