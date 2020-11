Demon’s Souls: Ils découvrent une porte mystérieuse que personne ne sait ouvrir

Maintenant que Les âmes du démon est déjà disponible partout dans le monde, ceux qui l’ont déjà avec un Playstation 5 ils explorent, combattent et souffrent à nouveau dans les régions rénovées de Latria ou Boletaria. Cependant, de nombreux joueurs rencontrent un grand mystère qui n’était pas inclus dans l’œuvre originale.

Au cours des dernières heures, plusieurs utilisateurs ont signalé l’existence de une porte mystérieuse entièrement fermé, et naturellement, la communauté s’est tournée vers trouver le moyen de l’ouvrir. Malgré l’effort collectif, personne n’a encore réussi à franchir ce seuil. Utilisateur Joâo Marcos Teixeira souligné que cet ajout est un « œuf de Pâques » de Bluepoint Games lui-même et que il n’y a rien derrièrecar ils ont également inclus une porte scellée dans le refaire de L’ombre du colosse.

Cependant, l’utilisateur Cosmic-Vagabond partagé sur Reddit une image montrant ce qu’il y a derrière la porte. Ce joueur explique qu’il a réussi à capturer à travers une position de caméra spécifique puis à accéder au mode photo; de cette manière, il est possible de visualiser ce qui est caché derrière la porte. Comme on peut le voir sur l’image (celle ci-jointe juste au-dessus), ceux qui parviennent à ouvrir la porte pourront entrez dans une grande terrasse et obtenez un objet mystérieux.

En attendant de voir si un joueur parvient à trouver un moyen d’ouvrir la porte, on se souvient une fois de plus que le refaire de Les âmes du démon est actuellement disponible pour Playstation 5. Dans Areajugones Nous l’avons déjà analysé, et si vous voulez savoir ce que nous en avons pensé, nous vous invitons à lire notre une analyse.

