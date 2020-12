Demon Slayer: une suite d’anime est-elle en préparation? – Rumeur

Depuis son lancement l’année dernière, il a évolué autour de la série animée Demon Slayer mondial un battage médiatique gigantesque. Il y a seulement quelques jours, cela a culminé avec son apogée préliminaire, après tout, la première ramification de l’écran de la franchise est maintenant le long métrage le plus réussi au Japon de tous les temps. Sans surprise, il y a maintenant des rumeurs sur un nouveau projet.

Demon Slayer: Insider parle d’une nouvelle ramification d’anime

Ces messages sont basés sur un rapport de Yahoo! Le Japon revient. Dans un rapport, ils ont écrit que c’était d’eux présumés initiés été signalé que déjà conversations au cours d’une Suite d’anime serait dirigé par « Demon Slayer ».

Cependant, les fans de la série ne devraient pas être trop euphoriques au vu de cette nouvelle. Par exemple, l’article ne précise pas de quoi il s’agit projet inquiétant devrait réellement agir. Un serait concevable 2ème saison de la série animée ainsi qu’une un autre film, mais les initiés ne sont pas sûrs de cela.

Tanjirō, le héros de « Demon Slayer » (© Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable)

Officiellement annoncé a été par les personnes responsables de la série jusqu’à présent, cependant rien pour le momentc’est pourquoi ce n’est qu’un rumeur actes. En conséquence, vous devriez également avoir ce message avec une bonne partie scepticisme réfléchir jusqu’à ce que les nouvelles officielles soient publiées.

Le fait que les fans puissent attendre avec impatience l’annonce d’une suite de l’anime à un moment donné semble en dehors de ces spéculations relativement probable être. Compte tenu de l’immense succès commercial du film, une deuxième saison ou un autre film sur l’anime est probable sont presque certains.

Dans ce pays, « Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train » devrait commencer le 25 mars 2021 avec une sortie vocale allemande et japonaise dans les cinémas.

