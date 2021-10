Demon Slayer : The Hinokami Chronicles réalise 1 million de ventes

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles a été lancé sur PlayStation 5 et PlayStation 4 il y a un peu moins de deux semaines au moment de la rédaction de cet article – et devinez quoi? Le bagarreur basé sur l’anime s’avère déjà être un succès pour SEGA. Le jeu a réussi à expédier et à vendre plus d’un million d’exemplaires depuis sa sortie le 15 octobre.

Une nouvelle pas très surprenante compte tenu de l’immense popularité de Tueur de démons, mais les maisons d’édition derrière la propriété garderont un œil sur le succès continu du jeu. Si tout se passe comme prévu, nous pourrions certainement voir une suite être éclairée une fois que l’anime aura une autre saison à son actif.

N’étaient pas massif fans du jeu susmentionné – nous lui avons attribué un 6/10 «pas mal» dans notre revue Demon Slayer: The Hinokami Chronicles PS5 – mais cela jette absolument les bases d’une suite plus grande et meilleure. Espérons que nous en obtenons un.