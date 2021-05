Demon Slayer surclasse toute l’industrie de la bande dessinée

PUMA Chaussures PUMA x PEANUTS R78 V bébé, Blanc, Taille 22, Chaussures

Dans cette collaboration classique, l’ADN du streetwear PUMA fusionne avec l’indémodable bande dessinée Snoopy & les Peanuts de Charles Schulz. Ce modèle pour bébé très tendance rend hommage à l’une des bandes dessinées les plus appréciées de tous les temps. Il met en scène, sur toute la surface, des imprimés de Snoopy, Woodstock et Charlie Brown faisant du sport en s’amusant. DÉTAILS Bottines Tige en textile avec empiècements en suède synthétique Fermeture à lacets pour un maintien parfait Imprimé intégral inspiré de la bande dessinée Snoopy et les Peanuts Bande PUMA au centre sur les côtés Avertissement AOP : le produit aux motifs entièrement imprimés peut ne pas correspondre exactement aux photographies Modèle PUMA pour bébé : recommandé pour les très jeunes enfants (de 0 à 4 ans). Chaussures PUMA x PEANUTS R78 V bébé blanc, taille 22.