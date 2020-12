« Demon Slayer »: Sera-ce la deuxième saison ou un nouveau film?

« Demon Slayer » est l’un des franchises les plus populaires aujourd’huid et ce n’est pas un secret. La série a réalisé des ventes record en ce qui concerne son manga et son anime. Avec sa première cassette, maintenant le film le plus rentable au Japon à ce jour, la question demeure de savoir comment arrivera le prochain format de production.

À ce jour, aucune nouvelle officielle n’a été publiée concernant la deuxième saison de « Démon Slayer ». Les fanatiques avoir longtemps supposé que de tels plans étaient en cours, et des rapports récents de Japon suggèrent que c’est vrai.

Il semble qu’il y ait deux routes devant « Demon Slayer »: Télévision et cinéma. Il anime il a essayé les deux endroits avec brio, la question est donc de savoir quelle sera la prochaine étape. La première saison de Demon Slayer eu notes favorables lors de sa diffusion et faisait régulièrement l’actualité sur les réseaux sociaux.

En réalité, Les rediffusions de l’émission continuent de générer des succès à ce jour, et la série télévisée est largement reconnue pour avoir renforcé la popularité de l’histoire de Tanjiro. Ongle Deuxième Saison, théoriquement cela ne fera qu’améliorer davantage vos images, mais il y a beaucoup d’argent au box-office.

Quant à savoir lequel de ces endroits sera optimisé ensuite, on ne sait pas. Les fans conviennent qu’ils aimeraient une nouvelle saison sera diffusée dès que possible, depuis que le format est plus facile à distribuer dans le monde entier avec retards minimes.