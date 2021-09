Demon Slayer Saison 2 : Kimetsu no Yaiba a une date de sortie officielle

Après une période pleine de suspense et de mystère, la date de première de la deuxième saison de Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba, l’une des séries animées qui a le plus captivé le monde ces dernières années. L’annonce tant attendue a été faite samedi, avec une publication sur les réseaux sociaux qui a atteint plus de 300 mille likes. Revoyez le jour où les nouveaux épisodes arriveront !

L’adaptation manga écrite et illustrée par Koyoharu Gotōge a été choisie comme le meilleur anime en 2019 et l’année suivante, le film est sorti qui a duré la Arc de train à l’infini. L’impact a été vraiment incroyable, car il est devenu le film international le plus rentable de l’histoire des États-Unis et du Japon a atteint le record historique de collection, battant Spirited Away.

+ Quand sort la deuxième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba ?

Il y a quelques semaines, la chaîne japonaise Fuji TV avait annoncé qu’elle serait disponible en octobre, mais les plans ont été modifiés et il a été décidé de changer la date de première, tout en respectant que ce sera cette année comme précédemment communiqué. Enfin, Ufotable a confirmé dans ses réseaux que La deuxième saison de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba sera diffusée le 5 décembre. Il sera diffusé par Funimation et des nouvelles sont attendues pour savoir si Crunchyroll hébergera à nouveau les nouveaux épisodes ou si ce sera Netflix pour le reste de l’Amérique latine.

Une autre bonne nouvelle pour les fans est qu’il y aura du nouveau matériel inédit de la L’arc du train à l’infini, que vous connaissez déjà si vous avez vu le film à succès. Cependant, 7 épisodes basés sur le film sortiront le 10 octobre, mais il y aura des scènes et des moments complètement nouveaux centrés sur Kyojuro Rengoku, la Hashira de la Flamme qui est malheureusement décédée sur bande.

+ De quoi parlera la deuxième saison de Kimetsu no Yaiba ?

Comme l’a rapporté l’étude Ufotable plus tôt cette année, l’adaptation sera L’arche du quartier des divertissements ou Arc du Quartier de la Lumière, le huitième du manga et l’un des préférés des lecteurs. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke ils s’infiltreront dans la zone urbaine et rejoindront Tengen Uzui, Hashira of Sound, pour l’aider à retrouver ses femmes. De plus, les personnages devraient faire une visite au domicile de la famille de Rengoku.