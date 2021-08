Demon Slayer Saison 2 : Date de sortie et toutes les infos sur l’histoire et la distribution

– Publicité –



Tueur de démons – Kimetsu à Yaiba revient bientôt pour sa deuxième saison très attendue. Cependant, la principale question posée par les fans est de savoir s’il obtiendra ou non un arc récapitulatif. Selon un nouveau rapport, la saison 2 de Demon Slayer ne commencera pas avec l’arc du quartier du divertissement, suggéré par les bandes-annonces et autres spots promotionnels. Au lieu de cela, cela commencera par un arc récapitulatif du film Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba-: Mugen Train.

Ce film est sorti en 2020 et a battu des records. Cela donnera au public une idée de ce à quoi s’attendre dans la deuxième saison. Tueur de démons la saison 2, qui sortira en octobre 2021, est la suite du Mugen Former film d’animation. Il se déroulera dans le quartier chaud de Yoshiwara.

Date de sortie de la saison 2 de Demon Slayer sur Netflix

Au fur et à mesure que l’année avance, il semble moins probable que la saison 2 soit publiée sur Netflix en 2021. La possibilité que les États-Unis diffusent la saison en streaming n’est pas certaine car il n’y a pas de date de sortie pour la version japonaise.

Près de deux ans après sa sortie japonaise, la saison 1 de Tueur de démons est sorti sur Netflix. Nous doutons que l’attente soit presque aussi longue en raison de la popularité de l’émission sur les streamers, mais ce sera le cas.

Jeter

Tanjirou Kamado – Natsuki Hanae

Nezuko Kamado – Akari Kitou

Zenitsu Adatsuma – Hiro Shimono

Inosuke Hashibira – Yoshitsugu Matsuko

Tengen Uzui – Katsuyuki Konishi

Terrain

Tanjiro et Zenitsu, accompagnés d’Inosuke, se rendent dans le quartier des feux rouges de Yoshiwara pour trouver un démon qui terrorise la ville.