Demon Slayer Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et informations les plus récentes

Comme nous nous rendons tous compte que l’anime a pris le monde par la tempête, et Demon Slayer est simplement un autre arrangement d’anime qui suscite toute l’adoration du public. L’arrangement a également remporté deux honneurs, le premier étant le prix du meilleur anime en 2019 et le deuxième prix de «l’anime de cette année» en 2020.

Alors sans brûler aucun moment, que diriez-vous de plonger dans les subtilités de Demon Slayer saison 2.

Date de sortie

La date de sortie officielle de cette série manga préférée pour une deuxième série n’a pas encore été déclarée. Bien que la deuxième saison soit déjà en production. Il est donc probable que l’émission sortira probablement en 2021.

Un film de suite a été annoncé après la diffusion de l’épisode final de la première saison. Le film a fait ses débuts en octobre 2020. Il y a une anticipation d’informations sur la deuxième saison qui sortira prochainement.

Jeter

Voici un aperçu des artistes que nous verrons dans la deuxième saison de Demon Slayer.

Inosuke Hashibira

Kanao tsuyari

Tanjiro Kamado

Satoshi hino

Daisuke Hirakawa

Nezuko kamado

Zenitsu Agatsuma

Genya Shinazugawa

Terrain

La série parle d’un jeune garçon, Tanjiro Kamado, qui devient un tueur de démons. Il choisit cette voie après le massacre de sa famille ainsi que la transformation de sa jeune sœur Nezuko en fanatique.

L’histoire se passe pendant l’ère Taisho de tout le Japon. La vie de Tanjiro change quand il rentre un jour à la maison pour découvrir que sa famille a été attaquée et massacrée par un démon. Lui et sa soeur Nezuko sont les seuls survivants mais Nezuko est devenu un démon. Mais Nezuko montre toujours des signes de pensées et d’émotions individuelles. Tanjiro rencontre Giyu Tomioka, qui est un tueur de démons. Giyu recrute ensuite Tanjiro pour devenir un tueur de démons. Et puis commence sa quête de Tanjiro pour aider sa sœur à redevenir humaine et à venger la mort du reste de sa famille.

L’histoire de la deuxième saison sera une continuation du film sorti en octobre 2020. Le film est par la suite la suite de la toute première saison de la série.

