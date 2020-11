Demon Slayer Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et faits intéressants

L’émission étant l’une des meilleures séries animées de mémoire récente, il n’est pas étonnant que les amateurs aient attendu patiemment des informations sur « Demon Slayer Season 2 ».

Koyoharu Gotoge est l’illustrateur et l’auteur de la collection de mangas japonais. Shueisha’s Weekly Shonen Jump a sérialisé l’émission de février 2016 à mai 2020. Ses chapitres sont rassemblés en 22 volumes tankobon à partir d’octobre 2020. Ufotable a adapté la série à une série télévisée animée. Haruo Sotozaki est le réalisateur de cette série. Hikaru Kondo, Akifumi Fujio, Masanori Miyake et Yuma Takahashi seront les producteurs de la populaire série de mangas. L’émission a été créée au Japon d’avril 2019 à septembre 2019. La série de mangas a plus de 100 millions d’exemplaires en circulation qui comprend également un modèle numérique à partir d’octobre 2020. Il est parmi les meilleurs de tous les temps, ce qui les a rendus élogieux par les fans et les critiques. . Le manga suscite l’admiration de beaucoup et reçoit des éloges pour ses séquences d’action et son animation. De plus, il a reçu de nombreux prix.

Date de sortie

La série a été créée pour la première fois le 21 avril 2019 et a été un énorme succès. Cela a laissé le public envie d’une saison différente. Mais cela fait plus d’un an que nous n’avons pas la moindre allusion à Demon Slayer Saison 2.

Les créateurs avaient déjà renouvelé la série et elle était censée sortir à la mi-2020. Mais la production a été confrontée à un retard massif en raison de l’épidémie pandémique. Si l’on en croit les ressources, le travail de production de Demon Slayer Season 2 a repris.

Bien que les fabricants n’aient pas encore annoncé de date de sortie officielle, nous pourrions encore nous attendre à Demon Slayer Saison 2 probablement d’ici avril 2021. La série animée a fait beaucoup d’éloges jusqu’à présent et cela a amélioré les attentes pour la saison à venir.

Par conséquent, nous espérons que les productions ne nous feront pas attendre longtemps et déclarons sous peu une date de sortie officielle.

Jeter

Il n’y a eu aucune déclaration sur la distribution du plan d’action d’anime. Peu importe comme le démontrent les ressources, il n’y aura pas de changement dans la distribution. Des personnalités comparatives à partir de la saison 1 se retrouveront probablement dans la saison 2. Les personnages essentiels de la série Natsuki Hanae comme Tanjiro Kamado, Nezuka Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Genya Shinazugawa, et Kanao Tsuyuri.

Terrain

La série parle d’un jeune garçon, Tanjiro Kamado, qui devient un tueur de démons. Il choisit cette voie après le massacre de sa famille et la transformation de sa jeune sœur Nezuko en fanatique.

L’histoire se passe pendant l’ère Taisho de tout le Japon. La vie de Tanjiro change quand il rentre un jour à la maison pour découvrir que sa famille a été attaquée et massacrée par un démon. Lui et sa soeur Nezuko sont les seuls survivants mais Nezuko est devenu un démon. Cependant, Nezuko montre toujours des signes de pensée et d’émotions humaines. Tanjiro rencontre Giyu Tomioka, qui est un tueur de démons. Giyu recrute ensuite Tanjiro pour devenir un tueur de démons. Et puis commence la poursuite de Tanjiro pour aider sa sœur à redevenir un individu sous la forme de démon qu’elle a prise et à se venger de la mort du reste de ses proches.

L’histoire de cette deuxième saison sera une continuation du film sorti en octobre 2020. Le film est par la suite la suite de la toute première saison de ce spectacle.

