Demon Slayer Saison 2: Date de sortie, bande-annonce et spoilers

La deuxième saison de la série animée primée verra le retour de Nezuko et Tanjirou. L’histoire de Demon Slayer est la plus populaire en anime. Il a fait ses débuts en 2019 et a été suivi d’un long métrage, Demon Slayer: Mugen Train.

Cela a commencé comme un manga de Koyoharu Touge. Le spectacle est devenu un phénomène mondial, avec une première de 26 épisodes de la première saison en 2019. C’était une suite du film Studio Ghibli, qui est devenu le film japonais le plus rentable. Ce film est également devenu le plus réussi de l’histoire du Japon.

Demon Slater : Mugen Train a également été le premier film d’animation à atteindre la première place du box-office américain. C’était également le film le plus rentable de 2020, malgré le fait qu’il y ait eu très peu de blockbusters l’année dernière en raison de la pandémie.

Le plus grand film de 2020 était l’émission de télévision Smash TV. Il y aurait bien sûr une deuxième saison pour Demon Slayer. Pour tous les détails, lisez la suite.

Date de sortie de la saison 2 de Demon Slayer

Bien qu’aucune date n’ait été fixée pour la deuxième saison, Demon Slayer devrait être diffusé en 2021. Attendez-vous à une annonce bientôt, car nous sommes maintenant au milieu de l’année.

Bande-annonce de la saison 2 de Demon Slayer

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie officielle pour Demon Slayer, il existe une bande-annonce qui vous mettra en appétit. Cela peut être vu ci-dessous:

Spoilers de la saison 2 de Demon Slayer

La deuxième saison se poursuivra à partir de la fin du film et adaptera le manga dans ses prochains épisodes.

Tengen Uzui est un élément clé de la deuxième saison. Tengen est capable de commander le son.

L’intrigue de la deuxième saison suivra Tanjirou alors qu’il recherche un démon responsable des ravages dans le quartier des feux rouges du Japon. La deuxième saison explorera également la mythologie entourant la Hashira.

