« Demon Slayer » prévoit toujours de sortir en salles aux États-Unis.

« Demon Slayer: Mugen Train » balaie le box-office japonais, battant « Spirited Away » par Studio Ghibli comme le film d’animation le plus rentable du pays tout en génère des centaines de millions de dollars de bénéfices, et la film est programmé pour atteindre Amérique du Nord.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La mystérieuse bêta de « Resident Evil » cible le mode multijoueur

Ufotable attend toujours la prochaine aventure de Tanjiro et les autres membres du Demon Slayer Corps arrive en salles. Bien sûr, cela pourrait être difficile étant donné que la pandémie de coronavirus entrave toujours le fonctionnement de plusieurs cinémas, Une bande-annonce récemment publiée pour le film pourrait dire le contraire.

« Demon Slayer » a publié une nouvelle version de la bande-annonce Dub anglais de Mugen Train, déclarant que le premier film de la série incroyablement populaire Shonen sortirait en salles, ce qui était bien sûr un énorme point d’interrogation compte tenu des effets de COVID-19 en Amérique du Nord et dans le monde en général.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Marvel Avengers » révèle les changements apportés aux skins Gear et MCU

Bien qu’il soit confirmé que ce le film arrivera dans le premier trimestre de 2021, des rumeurs courent selon lesquelles nous verrons ce film sortir en salles le mois prochain, bien que nous ne sachions pas encore s’il arrivera également via un lancement de la vidéo à domicile.