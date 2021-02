« Demon Slayer » prévoit qu’il aura des informations sur l’anime

« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » a annoncé que de nouvelles informations sur l’anime arriveront bientôt. L’adaptation de la série originale de Koyoharu Gotouge pour bientôt célébrer son deuxième anniversaire, et au Japon, ils le célèbreront avec un événement spécial.

ABEMA で 配 信 決定

『# 鬼 滅 祭 オ ン ラ イ ン– ア ニ メ 弐 周年 記念 祭 – 』 ア ニ メ 「# 鬼 滅 の 刃」弐 周年 を 一 緒 に お 祝 い し よ う ✨ 番 組 内 で は 『キ メ ツ 学園 バ レ ン タ イ ン 編』 第 4 話 初 配 信 含 み 全 話 配 信 ア ニ メ に 関 す る 最新 情報 も ❗️ 2.14 (日) 夜 8 時 ~

出演 花 江夏 樹 / 鬼頭 明 里 / 下野 紘 / 松岡 禎 丞 / 日 野 聡 – ABEMA ア ニ メ (ア ベ ア ニ) (@Anime_ABEMA)

5 février 2021





Suite à la récente prorogation de l’état d’urgence COVID-19 au Japon, le Le «Demon Slayer Festival – Anime 2nd Anniversary Festival» d’Abema TV aura lieu le 14 février Après avoir planifié son exécution sur deux jours différents, de nouvelles informations seront partagées lors de cet événement.

Dans le cadre de la célébration, de nouveaux courts métrages seront diffusés sur Le Japon et la diffusion en direct du festival mettront en vedette quatre des plus grandes stars de la série. Le plus gros teaser est la révélation que des informations sur la série animée seront révélées lors de cet événement, mais malheureusement, il n’y a aucune idée de ce que pourrait être cette annonce.

Avec esuccès mondial dès la première saison de Demon Slayer et le long métrage Mugen Train, la franchise anime est presque garantie de continuer d’une manière ou d’une autre. Mais la principale question sera de savoir comment vous choisissez de continuer.

Ongle nouvelle bande prendre l’arc après Mugen Train peut sembler plus tentant après l’énorme blockbuster de la franchise uniquement au Japon, mais une deuxième saison est probablement la préférence du fan.