« Demon Slayer » pourrait être le film d’animation le plus rentable au monde

« Demon Slayer » a été sur une lancée depuis le lancement de l’anime, et la série n’a volé plus haut que l’année dernière avec l’aide de son premier film. Enfin, Tanjiro a frappé le grand écran en Octobre 2020, et les débuts ont battu des records à travers le Japon.

Si vous regardez attentivement le guichet, vous verrez que Demon Slayer est sur le point de devenir le le film d’anime le plus rentable de tous les temps.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train » il a dépassé les attentes de tout le monde lors de ses débuts l’année dernière. Le film a fait ses débuts en octobre comme prévu malgré la pandémie dans les théâtres bondés.

Ses débuts ont été bordés d’une interruption dans les cas de COVID-19 au Japon, qui a donné plus de confiance au public pour voir le film dans les salles. Et maintenant, « Demon Slayer » est le film le plus rentable de Japon jusqu’à la date.

Maintenant, la bande est numéro deux au box-office muncadran de films d’anime le plus rentable. Actuellement, il est juste au-dessus de votre nom, qui une fois en tête de cette liste lors de sa sortie.

En ce moment, « Le voyage de Chihiro » est de retour au sommet après une réédition en salles, donc son grand total est 383 millions de dollars. Mais ta brute est menaçante comme « Demon Slayer » il a gagné 362 millions de dollars.

Avec un écart de 19 millions de dollars Entre les deux bandes, le résultat ne sera pas difficile à deviner.