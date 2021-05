« Demon Slayer »: pourquoi la saison 2 serait censurée

« Tueur de démons»Et sa saison 2 arrivera très prochainement sur Crunchyroll et nous connaîtrons les prochaines aventures de Tanjiro Kamado. Basé sur le manga du même nom de Koyoharu Gotouge, « Demon Slayer » (« Kimetsu no yaiba » dans sa langue d’origine) est un anime qui se concentre sur la vie de Tanjiro Kamado, un adolescent qui devient chasseur de démons après que sa famille assassiné par l’un de ces êtres.

La série a été créée au Japon en juillet 2019 et bientôt atteint le reste du monde via des plateformes telles que Crunchyroll, avec un tel succès que l’histoire s’est poursuivie avec le film « Demon Slayer the Movie: Mugen Train« , qui a battu des records au box-office dans son pays d’origine. Développé par Ufotable, la deuxième saison de « Tueur de démons » a été confirmé dans Février 2021.

La nouvelle saison de « Tueur de démons« sera une adaptation de ‘Arc du quartier des divertissements’ (‘Arc du quartier des divertissements’ ou ‘Arc du quartier du feu rouge’), le huitième arc, et l’un des plus surprenants, du manga original. On ne sait pas encore combien de chapitres cette tranche aura, même si elle pourrait répéter les 26 de sa première partie.

En plus du grand succès de « Tueur de démons« Avec la première saison et le film qui a choqué les fans, cette deuxième partie de l’anime a été médiatisée car elle risque d’être censurée puisque son contenu est basé sur du matériel classé comme sensible. Le public attend qu’il soit confirmé s’il y aura censure ou non.

POURQUOI LA SAISON 2 DE «KIMETSU NO YAIBA» POURRAIT ÊTRE CENSURÉE?

La question de la censure de « Tueur de démons » a été basé sur le changement de chaîne de télévision dans laquelle il sera diffusé, initialement il était diffusé par Tokyo Tv et cet épisode sera publié par Fuji Tv, le problème est que Fuji Tv Elle se caractérise par le fait que, même si elle a un public plus large, c’est aussi une chaîne cataloguée pour être familière.

Clairement, changer de chaîne de télévision implique que l’anime soit soumis à adhérer à de nouvelles directives pour sa transmission et comme pour cette deuxième saison, le risque de censure est dû au fait que cet arc est basé sur ce que l’on appelle « Quartier rouge » de Japon, Aussi connu comme Yuukakus et dans cet endroit, l’une des choses que l’on voit le plus est la prostitution.

Je pourrais peut-être changer le nom de la série en faisant explicitement référence au Yuukaku car il est intitulé «Kimetsu no yaiba: Yuukaku»Parallèlement à cela, d’autres révisions que la station de télévision ferait concerneraient le contenu qui apparaîtra dans la série, que bien que le public assure que peu de personnes ont un contenu explicite, c’est quelque chose qui dépend entièrement de la décision de la station de télévision.

QUAND LA SAISON 2 DE «DEMON SLAYER» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

« Demon Slayer: Mugen Train » a prouvé non seulement que Tanjiro Kamado a beaucoup plus à développer, mais que son chemin et ses pouvoirs viennent de se réveiller. (Photo: Ufotable)

La deuxième saison de « Tueur de démons« Il n’a pas encore de date de sortie exacte, mais les avant-premières ont assuré qu’il arrivera au Japon à un moment donné de l’année. 2021, probablement en septembre ou octobre, avant d’être disponible sur des services de streaming comme Crunchyroll Oui Netflix pour le reste du monde.

La première saison de « Tueur de démons« A remporté le prix du meilleur anime de la Newtype Anime Récompenses 2019 et à l’anime de l’année dans le Crunchyroll Anime Awards 2020. De plus, le film « Démon Slayer: Mugen Train« A battu plusieurs records au box-office en Japon pour une production du genre.

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «DEMON SLAYER»?

L’histoire de la saison 2 de « Demon Slayer » adaptera l’arc du manga « Entertainment District ». (Photo: Ufotable)

La première saison de « Tueur de démons»A eu lieu principalement dans la nature, mais pour le deuxième opus, les personnages seront plus proches des zones urbaines, avec une femme mystérieuse, vue dans le premier teaser, comme un ennemi présumé. La deuxième partie de l’anime couvrira l’histoire connue sous le nom de ‘Quartier des divertissements Arc».

Il s’agit d’un arc mémorable du manga, en plus du plus long, qui infiltre les chasseurs de démons dans un quartier urbain, où les gens ne savent rien des démons et où Tanjiro, Zenitsu et Inosuke rejoindre Tengen Uzui, le pilier du son, pour l’aider à retrouver ses femmes. À cet endroit, les personnages connaissent différents éléments, ainsi que les nouvelles technologies, qui mènent l’intrigue à un point culminant très attrayant lorsqu’elle fait son apparition. Daki, des Douze Kizuki.

Pour l’instant, la seule annonce officielle indique que la nouvelle saison sera diffusée en 2021. (Photo: Ufotable)

Afin de « Tueur de démons», Cet arc est essentiel, car il laisse les missions épisodiques derrière et commence à lier davantage les combats pour jeter les bases du jeu final. Le ‘Arche du quartier rouge‘, qui a lieu immédiatement après les événements tragiques et révélateurs de “Train Mugen», Il débloque également de nouveaux pouvoirs de Tanjiro Oui Nezuko et renforce sa relation avec Zenitsu et Inosuke, vos compagnons de voyage, vos partenaires d’entraînement et vos amis.

A partir de « Train Mugen« Une visite à la famille de Rengoku, le défunt Pilier de flamme, plus d’apparitions de Akaza et en réponse, des chasseurs les plus puissants de la guilde pour venger leur camarade tombé au combat. D’autre part, « Tueur de démons»Lancera cette année son premier jeu vidéo pour PlayStation 5, Xbox Series X Oui PC, alors que votre manga est peut-être terminé, mais sa popularité ne va pas s’estomper de sitôt grâce à ces autres produits de divertissement.