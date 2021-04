Demon Slayer: Nouvelle bande-annonce de personnage pour le jeu vidéo publiée

Depuis deux ans, l’adaptation anime de la série manga Tueur de démons a célébré sa première est la popularité de la marque a littéralement explosé dans le monde. Après le premier film de franchise au Japon l’année dernière pulvérisé tous les disques les fans de Tanjiro & Co. pourront bientôt se lever un jeu vidéo en série avoir hâte de. Dans celui-ci se trouve entre autres Sakonji Urokodaki être jouable.

Demon Slayer: Sakonji Urokodaki confirmé en tant que personnage jouable

C’est ce que l’équipe de développement de CyberConnect2 (« Dragon Ball Z: Kakarot ») et l’éditeur Aniplex, comme le rapporte Gematsu, avec une nouvelle bande-annonce connu, qui montre le personnage en action. Sakonji en est un épéiste accompliqui forme de jeunes guerriers qui veulent rejoindre la troupe de Demon Slayer. Il était comme colonne d’eau connu et l’un des épéistes les plus puissants et les plus puissants parmi tous les membres de Demon Slayer. Au début de l’histoire, il prend le Personnage principal de « Demon Slayer » Tanjiro sous son aile.

On voit dans la bande-annonce Sakonji au combat contre son élève Tanjiro, qui de son professeur doit prendre toutes sortes de coups. En tant qu’ancienne colonne d’eau, le maître de combat à l’épée utilise le soi-disant Respiration d’eau. Cela lui permet de traverser le Contrôler son rythme respiratoireaugmenter la quantité d’oxygène dans le sang afin d’augmenter énormément sa force physique.

Demon Slayer: un total de six personnages jouables révélés

Y compris Sakonji, sont jusqu’à présent six personnages jouables du prochain jeu vidéo « Demon Slayer ». En plus de l’ancien maître, nous rencontrerons également Tanjiro Kamado ainsi que sa sœur Nezuko Kamado être autorisé à tomber dans l’arène. En outre, sont également Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara et Giyu Tomioka officiellement confirmé pour le jeu.

Le visuel officiel du jeu « Demon Slayer » / © 吾 峠 呼 世 晴 / 集 英 社 ・ ア ニ プ レ ッ ク ス ・ ufotable © Aniplex Inc. © 「鬼 滅 の 刃 ヒ ノ カ ミ 血 風 譚」 製作 委員会

Dans le jeu « Demon Slayer », les joueurs sont autorisés à l’histoire du modèle faites l’expérience de vous-même ou de vous-même dans un Mode Versus mesurer par rapport aux autres personnages. Quel contenu que Jeu d’action de combat offrira également est actuellement inconnu. le Gameplay le titre semble correspondre à celui du Série «Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm» qui a également été développé par CyberConnect2.

« Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan » est censé toujours en 2021 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et le PC (via Steam) apparaissent. Une date de sortie officielle est toujours en suspens.